San José se adelanta en la serie final a los Kings

San José aprovechó la localía y sacó el primer importante triunfo en la serie final por el cetro del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol y se impuso por 74-68. La serie final se disputará al mejor de cinco partidos.

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En cuanto partido de anoche, San José controló el cotejo al principio, estirando ventaja de hasta 16 puntos, sin embargo, se fueron frenando en los cuartos siguientes y los Kings llegaron inclusive a adelantarse por 3 puntos, pero al final los desafiantes al título consiguieron el triunfo en casa.

Los parciales fueron de 26-15, 26-26, 11-16 y 11-11. El mayor encestador fue el americano Robin Perry de San José con 22 puntos, mientras entre Kings, el también estadounidense Jeremy Hollowell hizo 14.

El segundo partido de la serie será en territorio olimpista, en el polideportivo de Capiatá, el lunes, desde las 20:00.

El primer club que consiga tres triunfos se quedará con el título del primer torneo de Primera del año.

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SÍNTESIS. Cancha: Polideportivo “León Coundou”. Árbitros: Alejandro Chiti, Fabrizio Vito (argentinos) y Alejandra Sanabria.

San José: Jorge Martínez 6 puntos, Weseley Alcegaire 8, Robin Perry 22, Nicolás Burgos 6 y Juniors Peralta 12. Alternaron: Ramón Sánchez 10, Franco Benítez 3, Fernando Dose 5 y Tobías Gómez 2. Entrenador: Daniel Cano.

Olimpia Kings: Édgar Riveros 5 puntos, Vincenzo Ochipinti 4, Jeremy Hollowell 14, Alejandro Peralta 10 y Jeremiah Wood 10. Alternaron: Fabrizzio Ruiz Díaz 13, Pablo Espinoza 5, Sebastián Picton 4, Rodney Mercado. Entrenador: Javier Martínez.