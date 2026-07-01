San José y Olimpia Kings inician pulseada por el título del Apertura

San José intentará recuperar el trono del básquetbol en el Torneo Apertura 2026, enfrentándose una vez mas al campeón defensor Olimpia Kings, que ganó los dos últimos campeonatos, cortando la racha de los “santos”, que traían ocho títulos en serie.

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La serie final entre los archirrivales será al mejor de 5 partidos, y el team que consiga tres juegos ganados será el campeón.

Cartelera de las finales

La fecha de los partidos son los siguientes, con ventaja de localía de San José, que culminó primero en la tabla de posiciones de la primera etapa:

Juego 1: Jueves 2 de julio - León Coundou - 19:30

Juego 2: Lunes 6 de julio - Polideportivo de Capiatá - 20:00

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Juego 3: Jueves 9 de julio - León Coundou - 19:30

(*) Juego 4: Lunes 13 de julio - Polideportivo Capiatá - 20:00

(*) Juego 5: Jueves 16 de julio - León Coundou - 19:30

(*) De ser necesarios.

Palmarés de los finalistas

Olimpia Kings es el club mas laureado del baloncesto paraguayo, con 36 títulos.

Deportivo San José lo escolta, con 18 campeonatos.

Ambos clubes acapararon los campeonatos desde el 2016, con San José ganando 9 títulos, 8 consecutivos, y los Kings 6l

El último monarca, fuera de estos dos, fue Libertad, que se coronó campeón Absoluto en 2015, cuando los torneos mas cortos no constituían campeonatos.

A partir del 2018 los torneos Apertura y Clausura fueron considerados campeonatos.