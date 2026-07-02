Sheinbaum subraya que México es "seguro"

"Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

En la alerta del Gobierno británico se aconseja no realizar viajes que no sean "esenciales" a zonas de los estados de Chihuahua (norte), Sinaloa (noroeste), Tamaulipas (noreste), Zacatecas (centro), Guanajuato (centro), Michoacán (oeste), Jalisco (oeste), Colima (oeste), Guerrero (sur), Chiapas (sur) y Baja California (noroeste).

Asimismo, alertaba a sus ciudadanos de que murieron cuatro personas en las aglomeraciones durante las celebraciones del Mundial de fútbol, al tiempo que advertía del incremento de los robos de móvil y los casos de adulteración de bebidas en el marco del torneo deportivo.

Sin pronunciarse en concreto sobre esta alerta, la presidenta mexicana afirmó que las autoridades están "tomando algunas medidas para poner más pantallas" en el Paseo de la Reforma, principal calle de la capital del país, y que "no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que puedan dispersarse".

Esta decisión, añadió, se toma tras el "lamentable fallecimiento" de tres personas por asfixia durante los festejos mundialistas, y otra persona murió en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la celebración por el triunfo de la selección.

"He llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues que actúen de manera responsable. Confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable", dijo Sheinbaum.

Pese a lo sucedido, la mandataria insistió que no hay "ningún problema" para las personas que viajen a México a pocos días de que la selección nacional se enfrente a Inglaterra en el cruce de octavos de final que tendrá lugar en la capital del país.

"Hay policías para orientar principalmente y varias autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de nosotros para poder estar orientando a la afición a los que van a ver el partido. Y a todos hacer un llamado a actuar de manera responsable", concluyó.