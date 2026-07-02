Unas 50.000 personas dan la bienvenida al pelotón del Tour en Barcelona

El Tour 2026, cuyas tres primeras etapas pasarán por carreteras catalanas, se ha presentado en sociedad con una ceremonia en la que el ciclismo se ha fusionado con imágenes históricas de la prueba, música, danza, circo y cultura popular.

A través de la avenida Gaudí, la calle que une dos de los monumentos más emblemáticos del modernismo catalán, los ciclistas de los 23 equipos participantes han tenido su primer contacto con el público barcelonés, que ha llenado este céntrico punto de la ciudad para celebrar el 'Grand Départ' de la ronda francesa.

Bajo el lema 'Barcelona y el Tour, un bon tàndem' (‘Barcelona y el Tour, un buen tándem), la presentación, conducida por los periodistas Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Basté, ha durado una hora y media.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), cuatro veces ganador de la ronda francesa, y el danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), bicampeón de la prueba, han sido dos de los ciclistas más aclamados por la afición barcelonesa.

Pogacar, cuyo equipo fue el último en pasar por el escenario, ha protagonizado uno de los momentos de la tarde al girarse para contemplar la basílica de la Sagrada Familia, donde el pasado 10 de junio el papa León XIV bendijo la Torre de Jesús.

"Es muy bonita. Es una pieza de arte. Estoy muy contento de estar aquí ante esta gente. Hemos tenido una presentación muy bonita", ha destacado el líder del equipo emiratí.

También otros gallos del pelotón como el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), el mexicano Isaac del Toro (UAE), los belgas Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) y Remco Evenepoel (Red Bull), el colombiano Egan Bernal (INEOS) y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) han sido ovacionados por el público.

Por el escenario también han pasado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme, el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, y el concejal de deportes del consistorio barcelonés, David Escudé.

"Es un gran momento que esperábamos para Barcelona y Cataluña. Volvemos a demostrar que cuando Barcelona quiere, Barcelona puede", ha destacado Collboni.

El ayuntamiento ha cortado el tráfico de la zona, lo que ha complicado la movilidad de la ciudad, y una hora antes del inicio una mezcla de vecinos, aficionados al ciclismo y turistas ya se agolpaban en el circuito de unos 900 metros perimetrado por vallas ubicado en la avenida Gaudí, punto de unión del Recinto de Sant Pau y la Sagrada Familia.

El acto ha estado marcado por las altas temperaturas, cercanas a los 30 grados bajo un sol de justicia. Por ello, los voluntarios del Grand Départ -unos 4.000 registrados en Barcelona- han repartido gorras amarillas con el lema del Grand Départ y abanicos de cartón con la bandera de la ciudad como antídotos para combatir el calor.

Y es que el amarillo, el color por antonomasia de la Grande Boucle, ha teñido un acto en el que los presentes han estado a muy pocos centímetros de los ciclistas que tomarán la salida del Tour el próximo sábado en Barcelona y que finalizará en París el 26 de julio.

Los presentes han vibrado con la interpretación de ‘Energía’, la canción del Grand Départ, que ha interpretado el grupo Doctor Prats acompañado de la banda Always Drinking Marching Band y los artistas de circo Jessica Arpin e Yldor Llach.

La compañía Cor de Teatre ha recreado una etapa del Tour de Francia con una puesta en escena inspirada.

Los Castellers de Vilafranca, los de Barcelona y los de la Sagrada Familia, así como la cantante Lia Kali han puesto la guinda a una ceremonia que ha servido para calentar motores con vistas al Grand Départ barcelonés.