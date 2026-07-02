Valverde: "Ayuso es el líder español en el Tour y lo será en el Mundial"

Valverde, de 46 años, tercero en el Tour 2015 y campeón del Mundo en 2018, lamenta la baja de última hora de Carlos Rodríguez y apuesta por las opciones de Juan Ayuso para luchar por un top 5.

"Ayuso será la baza del ciclismo español en este Tour, y le ayudará Carlos Verona en el Lidl Trek. Lo veo luchando por un puesto en el top 5 y ojalá que lo pueda conseguir. Por supuesto que le seguiré de cerca, como a los demás, ya que será el líder para el Mundial, y tal vez en el Europeo", comentó el murciano a EFE.

Respecto a las opciones del Movistar en la 113 edición del Tour de Francia, Valverde asegura que el objetivo principal recaerá en el nuevo líder del equipo, el belga de 23 años Cian Uitjdebroeks.

"Cian está bien, le veo en forma, pero hay que ser realistas. Creo que puede luchar por el top 10, y los demás irán a buscar etapas, un objetivo que hay que pelear al cien por cien", comentó.

La opción de podio, un reto habitual en la historia del equipo con distintos líderes, no la contempla Valverde. Llegan otros tiempos.

"Hay que adaptarse a otros tiempos, luchar por el podio es muy difícil, y ahora hay gente joven que es fuerte, que están muy bien, hay un nivel muy alto y es difícil acceder a las primeras plazas", afirmó.

El gran candidato para el maillot amarillo en París es el esloveno Tadej Pogacar, pero Valverde advierte del potencial recuperado por el danés Jonas Vingegaard.

"Pogacar es el favorito, pero Vingegaard ha recuperado su mejor versión, en el Giro lo demostró, y creo que en algún momento se lo va a poner muy difícil a Pogacar".

Sobre el francés Paul Seixas, debutante con 19 años, el "Bala" mostró sus dudas, sobre todo por la juventud del corredor galo.

"Seixas es muy joven y afronta su primera grande. Lo veo muy joven aún, es muy bueno, pero las tres semanas se le pueden hacer muy largas", concluyó.