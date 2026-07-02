Vingegaard: "Me aburría de hacer cada año lo mismo"

"Nos dimos cuenta que después de tantos años no era tan divertido hacer lo que hacíamos cada año e intentamos cambiar por una preparación que ha ido muy bien hasta ahora. Creo que afronto el Tour más feliz en el aspecto mental", dijo el ciclista del Visma, segundo de las dos últimas ediciones.

El danés aseguró que los buenos resultados que ha obtenido "quitan algo de presión" a la hora de afrontar el Tour, aunque señaló que es "la carrera más importante del año" por lo que harán lo posible para batir a un Pogacar que persigue su quinta victoria consecutiva.

"No quiero quitar importancia al Giro, pero es cierto que no tuve que matarme al final para ganarlo, no acabé totalmente destrozado y eso hace que puedas recuperarte más rápido y empezar antes a preparar el Tour", señaló.

Vingegaard recordó que es el único ciclista en el pelotón que ha logrado doblegar a Pogacar. "Sigo pensando que Tadej es probablemente el mejor ciclista que jamás ha estado en el pelotón. Haber podido ganarle es algo increíble para mi y me da motivación para intentar volver a hacerlo, porque sé que soy uno de los que puede lograrlo", comentó.