Du Plessis, líder en solitario del BMW Open de Múnich con el mexicano Ortiz a un golpe

Du Plessis, que el jueves compartía el primer puesto con su compatriota Jayden Schaper, está solo en cabeza con un imacto menos que Ortiz, el también sudafricano Michael Hollick y el inglés Jack Senior, los tres con -10 en el acumulado.
Con un recorrido de 67 golpes, cinco bajo el par del campo, Ortiz, de 35 años y 195 en la clasificación mundial, se puso en cabeza en la mitad del torneo, aunque luego bajó a la segunda. Pero alimenta su aspiración de lograr su primer título en el circuito europeo.
El golfista mexicano, que milita en circuito LIV, la liga saudí, hizo siete ‘birdies’ y dos ‘bogeys’ para emparejarse con Hollick y Senior, a uno de Hennie du Plessis.
El chileno Joaquín Niemann mantiene sus opciones, al acabar con un total de -6, después de hacer dos bajo el par en la segunda vuelta, y más alejado, con -4, está el colombiano Sebastián Muñoz, compañero de equipo en el equipo Torque de LIV.