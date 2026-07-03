La Serie A ya tiene a sus veinte entrenadores para la próxima temporada

Los veinte protagonistas que dirigirán a los clubes de la Serie A en la próxima campaña reflejan, además, el relevo generacional que vive el fútbol italiano, con once técnicos menores de 50 años, tres que aún no han cumplido los 40 y solo tres por encima de los 60.

La nueva campaña comenzará con nueve cambios de entrenador respecto al curso anterior y con cuatro incorporaciones inéditas a los banquillos de la máxima categoría italiana: Domenico Tedesco (Bolonia), Rúben Amorim (Milan), Alberto Aquilani (Sassuolo) e Ignazio Abate (Torino).

La Serie A mantiene el predominio de entrenadores italianos, con catorce representantes, aunque aumenta la presencia internacional con seis técnicos extranjeros, entre ellos los españoles Cesc Fàbregas, que continúa al frente del Como, y Carlos Cuesta, que seguirá dirigiendo al Parma.

Entre las principales continuidades destaca la del rumano Cristian Chivu, campeón de la pasada edición con el Inter, y quien se convirtió en el primer entrenador extranjero en conquistar el título desde el portugués José Mourinho.

También permanecen en sus respectivos cargos Fabio Pisacane (Cagliari), Daniele De Rossi (Génova), Luciano Spalletti (Juventus), Eusebio Di Francesco (Lecce), Gian Piero Gasperini (Roma) y Kosta Runjaić (Udinese), además de los entrenadores de los recién ascendidos Frosinone, con Massimiliano Alvini, y Venezia, con Giovani Stroppa.

Entre las novedades más destacadas figura la llegada de Maurizio Sarri al Atalanta tras la salida de Raffaele Palladino; el técnico toscano, de 67 años, afrontará su quinta experiencia en la Serie A después de dirigir a Empoli, Nápoles, Juventus y Lazio.

El Bolonia apostó por Domenico Tedesco, exseleccionador de Bélgica, mientras que el Milan confió su nuevo proyecto al portugués Rúben Amorim, procedente del Manchester United.

El Lazio incorporó a Gennaro Gattuso para sustituir a Sarri, mientras que el Monza eligió al croata Ivan Juric tras lograr el ascenso.

Otros cambios relevantes son los de Fabio Grosso, nuevo entrenador del Fiorentina después de su etapa en el Sassuolo, y Allegri, que asumirá el banquillo del Nápoles tras concluir su segunda etapa en el Milan y que releva en el banquillo a Antonio Conte.

La renovación generacional también alcanza a Sassuolo y Torino, que apostaron respectivamente por Aquilani, de 41 años, e Abate, de 39, dos de los técnicos más jóvenes de la categoría junto a Cuesta (30 años).

--- La lista de entrenadores de la Serie A para la próxima temporada queda así: