Polideportivo
03 de julio de 2026 a la - 18:49

Las Guerreras Sub 20 se ubicaron en el puesto 26° del Mundial de China

La selección paraguaya Sub 20 se ubicó en el 26° puesto en el Mundial de China, entre 32 naciones participantes.
La selección paraguaya Sub 20 se ubicó en el 26° puesto en el Mundial de China, entre 32 naciones participantes.

Una meritoria campaña tuvo la selección paraguaya de balonmano en el XXV Campeonato Mundial IHF Sub 20 Femenino “China 2026″, quedando en el puesto 26° entre 32 selecciones de todo el orbe.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

En el último partido, las albirrojas Júnior de hándbol cayeron contra Túnez por 27-22, quedando en la posición 26° del Campeonato Mundial IHF Sub 20 Femenino.

Lea más: Guerreras Sub 20 disputan la Copa Presidente en China

El combinado femenino guaraní perdió los tres partidos de la fase de clasificación, con estos resultados:

Serbia 40 - Paraguay 15

Austria 29 - Paraguay 15

Angola 24 - Paraguay 11

Las no clasificadas a la llave principal de 16, disputan como es costumbre la Copa Presidente, donde juegan las naciones para puestos de ubicación del 17° al 32°.

En el primer partido por el Grupo I, hubo derrota contra Egipto por 40-17.

En el siguiente compromiso, las chicas le ganaron a India por 28-27.

Las chicas trajeron 2 victorias del Mundial de China, contra India y Guinea.
Las chicas trajeron 2 victorias del Mundial de China, contra India y Guinea.

En el tercer partido, las guerreras derrotaron a Nueva Guinea por 23-13.

En el cuarto partido, hubo victoria de las tunecinas, por 27-22.

De esta manera, el combinado femenino paraguayo conquistó 2 victorias y 2 derrotas en la Copa Presidente, y 3 derrotas en la fase de clasificación del Mundial.

El certamen arrancó el 24 de junio pasado en la ciudad de Jinzhong, República Popular de China.