Las Guerreras Sub 20 se ubicaron en el puesto 26° del Mundial de China

En el último partido, las albirrojas Júnior de hándbol cayeron contra Túnez por 27-22, quedando en la posición 26° del Campeonato Mundial IHF Sub 20 Femenino.

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El combinado femenino guaraní perdió los tres partidos de la fase de clasificación, con estos resultados:

Serbia 40 - Paraguay 15

Austria 29 - Paraguay 15

Angola 24 - Paraguay 11

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Las no clasificadas a la llave principal de 16, disputan como es costumbre la Copa Presidente, donde juegan las naciones para puestos de ubicación del 17° al 32°.

En el primer partido por el Grupo I, hubo derrota contra Egipto por 40-17.

En el siguiente compromiso, las chicas le ganaron a India por 28-27.

En el tercer partido, las guerreras derrotaron a Nueva Guinea por 23-13.

En el cuarto partido, hubo victoria de las tunecinas, por 27-22.

De esta manera, el combinado femenino paraguayo conquistó 2 victorias y 2 derrotas en la Copa Presidente, y 3 derrotas en la fase de clasificación del Mundial.

El certamen arrancó el 24 de junio pasado en la ciudad de Jinzhong, República Popular de China.