Polideportivo
03 de julio de 2026 a la - 12:47

Naomi Osaka clasifica por primera vez a octavos de final de Wimbledon

Naomi Osaka derrotó a Daria Kasatkina en dos mangas y avanzó a los octavos de final de Wimbledon.
Naomi Osaka derrotó a Daria Kasatkina en dos mangas y avanzó a los octavos de final de Wimbledon.NEIL HALL

La japonesa Naomi Osaka, quien fuera #1 del mundo y ahora es decimocuarta del ránking WTA, se clasificó este viernes, a sus 28 años, por primera vez en su carrera para los octavos de final de Wimbledon.

Por ABC Color

Naomi Osaka, doble campeona del Abierto de Australia y del US Open, se impuso por 6-1 y 6-3 a la australiana de origen ruso Daria Kasatkina (65 del mundo).

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Tras haber caído tres veces en la tercera ronda (2017, 2018 y 2025) de Wimbledon, Osaka disputará el domingo sus primeros octavos de final en el torneo londinense.

Especialista en pista dura, Naomi Osaka está firmando la mejor temporada de su carrera sobre césped. El pasado sábado disputó en el WTA 500 de Bad Homburg (Alemania) la primera final de su carrera sobre hierba, pero tuvo que retirarse por lesión al comienzo del segundo set frente a la checa Karolina Muchova (novena del ránking mundial).