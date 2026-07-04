Los estadounidense Hunt y Watson, primeros ganadores del relevo mixto en Copa del Mundo

Hunt y Watson se impusieron a los indonesios Antasyafi Robby Al Hilmi y Desak Made Rita Kusuma Dewi, mientras que el bronce fue para los chinos Yicheng Zhao, plusmarquista mundial con 4.54 a sus 17 años, y Yafei Zhou.

En la primera competición del relevo mixto en las series mundiales, en la que participaron 32 equipos de veinte países, Hunt y Watson se colgaron el oro con un crono de 10.89, con lo que fijaron un nuevo récord mundial después de hacer ayer, viernes, 11.22 en la ronda clasificatoria y 11.00 en la semifinal.

La victoria del dúo estadounidense se unió a la plusmarca mundial de Hunt en la prueba individual, con 5.99, con lo que se convirtió en la primera mujer en bajar de seis segundos en velocidad, y el triunfo de Watson en la carrera masculina.

La competición, que se celebra en la Plaza del Mercado de Cracovia, concluirá este domingo con los relevos masculino y femenino.

Además del estreno del relevo mixto, la prueba de la Copa del Mundo en la ciudad polaca es la primera de la serie mundial en la que se emplean cuatro carriles en el muro de velocidad, de quince metros de alto.