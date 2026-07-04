Sábado, 4 de julio de 2026

- PARAGUAY-FRANCIA. Francia y Paraguay se enfrentan este sábado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos), en un inesperado duelo por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026, en el que el muro defensivo guaraní tratará de resistir el potencial ofensivo de los 'Bleus' después de cruzarse en el camino de Alemania.

. Además, previas de los partidos de octavos del domingo, Brasil-Noruega y México-Inglaterra, y actualidad del resto de selecciones que siguen en el torneo.

- Dallas (EE.UU.). Miguel Ángel España es el preparador de porteros de la selección española. La persona que trabaja día a día con Unai Simón, David Raya y Joan García. Del debate en la portería al récord de Unai de más minutos sin encajar un gol en un Mundial. “Es personalidad, experiencia y poso”, así le define en EFE una figura clave en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente. Por Óscar Maya Belchí.

- Lisboa. El español Roberto Martínez protagonizará el próximo lunes en Dallas (EE.UU.) una de las situaciones más inusuales de la historia de la fase final de la Copa del Mundo: dirigir a una selección (Portugal) y enfrentarse a la de su país de origen (España) en un partido de la fase final del Mundial.

- Filadelfia (EE.UU.). Con Gustavo Alfaro al mando, Paraguay ha llegado a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar una complicada fase de grupos y eliminar a Alemania, una gesta que refuerza la fama de obrar milagros que el técnico de Rafaela se ha labrado en el fútbol sudamericano. Por Albert Traver.

- Dallas (EE.UU.). Miguel Ángel España es el preparador de porteros de la selección española. La persona que trabaja día a día con Unai Simón, David Raya y Joan García. Del debate en la portería al récord de Unai de más minutos sin encajar un gol en un Mundial. “Es personalidad, experiencia y poso”, así le define en EFE una figura clave en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente. Por Óscar Maya Belchí.

- Ciudad de México. Esquivar el tráfico colapsado, sortear los cortes viales por los festejos mundialistas y desafiar el cronómetro de una aplicación móvil mientras el resto del país se paraliza frente al televisor es la rutina de miles de repartidores de comida en la Ciudad de México, quienes transforman las calles en su propio campo de juego para asegurar el sustento en las jornadas de mayor euforia futbolera.

Barcelona. Una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros en Barcelona inaugura este sábado la 113 edición del Tour de Francia, en el que parte como gran favorito el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team), que pretende lograr un quinto título que le uniría en el palmarés de la prueba con las leyendas Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. El alemán Alexander Zverev, número 3 mundial y reciente campeón en Roland Garros, se enfrenta este sábado al estadounidense Marcos Giron, y la polaca Iga Swiatek, campeona en Londres el año paasado, se cruza con la filipina Alexandra Eala, en los dieciseisavos de final del Torneo de Wimbledon.

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio de Gran Bretaña, novena cita del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, con la carrera sprint y la sesión de clasificación para la carrera del domingo en el circuito de Silverstone.

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- Mundial de Fórmula E. 12ª prueba: Shanghái ePrix-1 (07:05-08:00 GMT).

- Carrera sprint (11:00-12:00 GMT) y sesión de clasificación (15:00-16:00 GMT) del Gran Premio de Gran Bretaña, 9ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Silverstone. (FOTO)

- Empieza el Tour de Francia (hasta 26). 1ª etapa (FOTO): contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros en Barcelona. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Octavos de final: Canadá-Marruecos, en Houston (17.00 GMT), y Paraguay-Francia, en Filadelfia (21.00 GMT).

. Previas de los partidos de octavos Brasil-Noruega y México-Inglaterra.

- Dallas (EE.UU.). Miguel Ángel España es el preparador de porteros de la selección española. La persona que trabaja día a día con Unai Simón, David Raya y Joan García. Por Óscar Maya Belchí. (Foto)

- Lisboa. El español Roberto Martínez protagonizará el próximo lunes en Dallas (EE.UU.) una de las situaciones más inusuales de la historia de la fase final de la Copa del Mundo: dirigir a una selección (Portugal) y enfrentarse a la de su país de origen (España) en un partido de la fase final del Mundial. (INFOGRAFÍA)

- East Rutherford (EE.UU.). Gabriel Magalhães y Erling Haaland reeditan este domingo una de las rivalidades más intensas de la Premier League, pero ahora en los octavos de final del Mundial 2026. Carlos Menesses. (Texto) (Foto)

- Filadelfia (EE.UU.). Con Gustavo Alfaro al mando, Paraguay ha llegado a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar una complicada fase de grupos y eliminar a Alemania, una gesta que refuerza la fama de obrar milagros que el técnico de Rafaela se ha labrado en el fútbol sudamericano. Por Albert Traver. (Texto) (Foto)

- Inglewood (California, EE.UU.). Aunque la presencia de periodistas mujeres en la cobertura televisiva del Mundial ha alcanzado niveles récord, su baja representación en programas de debate y análisis perpetúa la disparidad de género. Por Mikaela Viqueira. (Texto) (Foto)

- Ciudad de México. Esquivar el tráfico colapsado, sortear los cortes viales por los festejos y desafiar el cronómetro de una aplicación móvil mientras el resto del país se paraliza frente al televisor es la rutina de miles de repartidores de comida en la Ciudad de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- DP World Tour. BMW International Open, en el Golfclub München Eichenried, en Múnich (Alemania) (hasta 5).

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (12.30 GMT): Alexandra Eala (PHI/29)-Iga Swiatek (POL/3), Amanda Anisimova (USA/6)-Madison Keys (USA/26), Grigor Dimitrov (BUL)-Matteo Berrettini (ITA).

. Pista 1 (12.00 GMT): Elise Mertens (BEL/25)-Elena Rybakina (KAZ/2), Marcos Giron (USA)-Alexander Zverev (GER/2), Frances Tiafoe (USA/17)-Alexander Bublik (KAZ/10).

. Pista 2 (10.00 GMT): Emma Navarro (USA/23)-Marta Kostyuk (UKR/12), Karen Khachanov (RUS/19)-Flavio Cobolli (ITA/9), Taylor Fritz (USA/6)-Lorenzo Sonego (ITA).

. Pista 3 (10.00 GMT): Australia Alex de Miñaur (AUS/5)-Zachary Svajda (USA), Jasmine Paolini (ITA/13)-Maria Sakkari (GRE), Sorana Cirstea (ROU/17)-Linda Noskova (CZE/9).

. Pista 12 (10.00 GMT): Liudmila Samsonova (RUS)-Marie Bouzkova (CZE/21), Jiri Lehecka (CZE/13)-Jaume Munar (ESP).

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Redacción EFE Deportes