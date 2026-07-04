Se disputa el CSI Asunción en Club Hípico Paraguayo

El CSI Asunción es la cita obligada en la pista de geotextil del Club Hípico Paraguayo (CPH), con las justas en las distintas categorías que contempla un Concurso de Salto Internacional.

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Las competencias se disputan en los niveles CSI* y el Ranking en sus diversas categorías, además de Children, Júnior, Sénior, Amateur.

Los saltos se desarrollarán hasta aproximadamente las 17:00 de la tarde sabatina.

Los podios del viernes

Algunos de los resultados registrados en la jornada de este viernes:

Categoría 0.80 Mayores: Anastasia Menshikova con Bizarro de La Fortaleza, Paola Segovia, Sofía González;

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Categoría 0.80 Menores: Tamara López Moreira con Luna de La Fortaleza, Alejandra Samaniego y Julieta Oviedo;

Categoría 0.90 Mayores: Daniela Maldonado con Pimboli Das Castanholas del CHP, Vanessa Freire, Antonella García;

Categoría 0.90 Menores: Alexia Báez con Blanquita del Paraguay del Club Hípico San Jorge, Paula Mañotti, María Valentina Giménez;

Categoría 1.00 metro: Agustín Chamorro con Fantástico del Rakiura, Alexia Díaz de Vivar, Paulina Beissinger;

Categoría 1.10 metros: Paloma Martins con Quiteria Du Balou del CHP, Ricardo Schweizer, Giovanna Santi;

Categoría 1.00 Open: Ignacio Galeano con Cashman Jmen del CHP;

Categoría 1.10 Open: Ignacio Galeano con Renoir, Valeria Jiménez del CHP;

Categoría 1.20 metros: Juan Ignacio Pena con Marianita Sly del Rakiura, María Sol Jiménez, Óscar Aponte;

Categoría 1.30 metros: Agostina Sánchez con Anchico Z, Carlos Córdoba, María Belén Giménez.