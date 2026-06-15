Segunda fecha oficial de la Fedepa arroja campeones en el Este

Las justas ecuestres se llevaron a cabo este sábado y domingo en el Este del país, surgiendo los campeones de las distintas categorías, desde 0.60 hasta 1.20 metros, donde sobresalió Mónica Vargas del Club Hípico Paraguayo.

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La categoría mas alta del certamen fue la 1.20 metros, con la victoria de Mónica, sobre el lomo de Espartano.

Las demás categorías:

Categoría 1.10: Campeona Agostina Sánchez con Carmencita del Club Hípico Paraguayo, y vicecampeón Nathanael Panza.

Categoría 1.00 metro: Paulina Beissinger con Tatabra Dixie del Club Hípico Paraguayo, escoltada por Macarena Leiró;

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Escuelas

Mayores 0.90: Yessica Denis con Kimi del Acá Carayá, flanqueada por Erika González;

Menores 0.90: Luciana Alfonso con Tormenta de la Escuela Paraguaya de Equitación, seguida por Valentina Giménez.

Mayores 0.80: Hugo Domínguez con Caramayola del Acá Carayá, secundado por Sofía Pérez;

Menores 0.80: Rihana Báez con Quimera (Independiente); seguida por Tamara López;

Mayores 0.70: Francisco Benavente de la Sociedad Hípica Paranaense, seguido por Guadalupe González;

Menores 0.70: María Victoria Ruiz Centurión con Estrellita del Centro Ecuestre La Fortaleza, y vice Yasmin Vázquez;

Mayores 0.60: Campeona María del Carmen Domec de la Escuela Paraguaya de Equitacicón con Caramelo, y vicecampeona Karina Ferreira con Americana;

Menores 0.60: Ashlin Cometto con Kiki del Acá Carayá, escoltada por Ainhoa Mendoza.