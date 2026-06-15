Polideportivo
15 de junio de 2026 a la - 11:03

Segunda fecha oficial de la Fedepa arroja campeones en el Este

María Victoria Ruiz sobre el lomo de Estrellita sortea el obstáculo a 0.70, resultando campeona de la categoría en Menores.
María Victoria Ruiz sobre el lomo de Estrellita sortea el obstáculo a 0.70, resultando campeona de la categoría en Menores.

La Sociedad Hípica Paranaense se lució para presentar la Segunda Fecha Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) y tras dos jornadas de competencia surgieron los podios.

Las justas ecuestres se llevaron a cabo este sábado y domingo en el Este del país, surgiendo los campeones de las distintas categorías, desde 0.60 hasta 1.20 metros, donde sobresalió Mónica Vargas del Club Hípico Paraguayo.

Lea más: Segunda fecha en la Sociedad Hípica Paranaense

La categoría mas alta del certamen fue la 1.20 metros, con la victoria de Mónica, sobre el lomo de Espartano.

Las demás categorías:

Categoría 1.10: Campeona Agostina Sánchez con Carmencita del Club Hípico Paraguayo, y vicecampeón Nathanael Panza.

Agostina Sánchez se consagró campeona en la categoría 1.10, en el certamen en la Sociedad Hípica Paranaense.
Agostina Sánchez se consagró campeona en la categoría 1.10, en el certamen en la Sociedad Hípica Paranaense.

Categoría 1.00 metro: Paulina Beissinger con Tatabra Dixie del Club Hípico Paraguayo, escoltada por Macarena Leiró;

Escuelas

Mayores 0.90: Yessica Denis con Kimi del Acá Carayá, flanqueada por Erika González;

Menores 0.90: Luciana Alfonso con Tormenta de la Escuela Paraguaya de Equitación, seguida por Valentina Giménez.

Mayores 0.80: Hugo Domínguez con Caramayola del Acá Carayá, secundado por Sofía Pérez;

Menores 0.80: Rihana Báez con Quimera (Independiente); seguida por Tamara López;

Mayores 0.70: Francisco Benavente de la Sociedad Hípica Paranaense, seguido por Guadalupe González;

Menores 0.70: María Victoria Ruiz Centurión con Estrellita del Centro Ecuestre La Fortaleza, y vice Yasmin Vázquez;

Mayores 0.60: Campeona María del Carmen Domec de la Escuela Paraguaya de Equitacicón con Caramelo, y vicecampeona Karina Ferreira con Americana;

Menores 0.60: Ashlin Cometto con Kiki del Acá Carayá, escoltada por Ainhoa Mendoza.