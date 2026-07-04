Wimbledon da a Serena “todo el tiempo posible” para jugar en dobles

La primera ronda del dobles femenino en Wimbledon comenzó el jueves y debía concluir este viernes, pero la pareja estadounidense Venus y Serena Williams no figuró en el programa de ninguna de esas dos jornadas y, por lo tanto, debería debutar este sábado, un día que en teoría, está reservado para la segunda ronda.

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En el programa provisional de la jornada sabatina, publicado el viernes por la noche, el partido que enfrentará a Venus y Serena Williams contra la pareja argentino-colombiana formada por Solana Sierra y Camila Osorio está previsto a partir de las 17:30, hora local, pero no se ha especificado la pista en la que se disputará, limitándose los organizadores a indicar que está “por determinar” .

La incertidumbre sigue rodeando la participación de Serena Williams, ya que sufrió una lesión en la rodilla durante su eliminación en el cuadro individual el martes frente a la australiana Maya Joint.

“Todavía figura en el cuadro” y “evidentemente esperamos que pueda jugar si está en condiciones de hacerlo”, señaló Jamie Baker, quien rechazó que se haya incumplido el reglamento de programación del torneo.

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Baker explicó que esas normas constituyen más bien “directrices” para “intentar terminar el torneo” dentro del plazo previsto, y no principios inamovibles. “A veces, circunstancias excepcionales como el clima, las lesiones o jugadores que participan en varios cuadros” pueden justificar un cambio en la programación, según Baker.

“Esto no ocurre con frecuencia y no lo habríamos hecho si hubiéramos considerado que ponía en riesgo el desarrollo del resto del torneo” , añadió Baker, insistiendo que en que no se ha incumplido la norma con las hermanas Williams, ganadoras de catorce torneos de Grand Slam en dobles.

Serena y Venus Williams, de 44 y 46 años, recibieron una invitación (wild card) para disputar el dobles femenino de Wimbledon, ya que su clasificación no les permitía acceder directamente al cuadro principal.

Mientras que Venus regresó al circuito en julio de 2025 y ha disputado varios partidos tanto de individuales como de dobles, su hermana menor no volvió a competir hasta principios de junio, en dobles, tras permanecer cerca de cuatro años alejada de las pistas. Su derrota en tres sets ante la australiana Maya Joint fue su primer partido de individuales desde la derrota sufrida en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos (US Open) de 2022.