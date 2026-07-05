El Real Madrid ficha a Dumfries

El neerlandés, de gran potencia física y proyección ofensiva, figura entre los fichajes que el presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez, adelantó durante la campaña electoral con el fin de reforzar el lateral derecho del Real Madrid.

Pieza clave del Inter de Milán y uno de los jugadores más destacados de su selección, Dumfries se consolidó durante los últimos años como un lateral con impacto largo, de ida y vuelta, capaz de recorrer muchos metros y de influir no solo en la salida o en la amplitud, sino también en los últimos metros.

El perfil de Dumfries ofrece al equipo que dirigirá José Mourinho verticalidad, velocidad y juego más directo que le permiten sumarse a las ofensivas del equipo y dar recorrido en el exterior.

"Cinco años de cosas sencillamente hermosas: el amor y el afecto de los aficionados siempre fueron correspondidos", señaló el Inter de Milán en un comunicado, en el que le agradecen su contribución al equipo durante este tiempo.

Dumfries llegó al Inter en el verano de 2021 y, desde entonces, sumó varios títulos a su palmarés, incluido dos campeonatos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia. En las cinco temporadas en el Inter, marcó 20 goles y dio 15 asistencias.

Antes de recalar en el conjunto milanés, Dumfries dejó huella en el PSV Eindhoven neerlandés.