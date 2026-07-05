Italia se vuelca con Antonelli ante la cita de Silverstone

Los principales diarios deportivos italianos dedicaron sus portadas al piloto de 19 años, resaltando su triunfo y el hecho de que partirá por delante de la escudería italiana Ferrari y de sus pilotos, el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton.

"Todo para Kimi. Antonelli saldrá primero en Silverstone, 73 años después de Ascari Wolff", tituló La Gazzetta dello Sport, el diario con más tirada nacional, al enfatizar que "Lecrerc y Hamilton lo desafían".

Por su parte, Corriere dello Sport dedicó su portada al boloñés, pero también a la hazaña del automovilismo italiano, con el juego de palabras "Tripodio" para celebrar un hito histórico con Antonelli y Ferrari en el podio.

En este sentido, el Quotidiano Sportivo también resalta la hazaña transalpina: "Kimi y Ferrari. Italia es nuestra".

Antonelli firmó su quinta 'pole' en la F1 -todas este año- al dominar la calificación del sábado por delante de Leclerc, que arrancará segundo, y de Hamilton, tercero, en el legendario circuito inglés que en 1950 albergó la primera carrera de toda la historia de la F1.

Han pasado 73 años desde que un piloto italiano volviera a arrancar desde la primera fila en el circuito de Silverstone, un hito que no se registraba desde que Alberto Ascari lo consiguiera al volante de un Ferrari en 1953.