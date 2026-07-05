Vingegaard: "Estoy satisfecho por conservar el maillot amarillo"

Cuarto clasificado en la etapa, Vingegaard entró en meta con el mismo tiempo del vencedor, pero perdió 6 segundos respecto a Pogacar por los 6 segundos de bonificación del esloveno como segundo clasificado.

"Sinceramente, me siento muy satisfecho. Como dije ayer, quiero disfrutar de cada día que lleve puesto el maillot amarillo. Este tipo de circuito final no es el terreno que mejor se adapta a mis características. Creo que puedo estar contento de haber mantenido el maillot amarillo, y de poder disfrutar también de la etapa de mañana con él", dijo el doble ganador del Tour, del Giro 2026 y de la Vuelta 2025.

El dominio de UAE representado por el dúo Pogacar-Del Toro dio qué pensar a Vingegaard, ya que entre ambos podrían formar un cóctel explosivo durante todo el Tour.

"Pogacar y Del Toro representan una pareja muy fuerte. Será interesante ver cómo plantean la carrera jugando con ese factor. Sin duda, es algo que deberemos tener presente", reconoció.

De momento, el líder del Visma se mantiene tranquilo, confiado y motivado vestido de amarillo.

"Todo va bien hasta ahora. No me puedo quejar. Llevo el maillot amarillo y estoy contento con cómo va la clasificación general hasta el momento".