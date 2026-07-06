Balderstone:"Tuve los pelos de punta al pasar por los pueblos que conozco del día a día"

"He podido entrar en la fuga, pero las fuerzas iban justas en la subida a la Collada de Toses. Una vez que me han cazado, me he quedado en Font-Romeu con viento de cara y he decidido esperar al siguiente grupo", explicó en meta el corredor de Ullastrell.

Las sensaciones se fueron sucediendo para el ciclista del Caja Rural, quien compartió la aventura con su compañero José Félix Parra.

"He tenido los pelos de punta al pasar por muchos puntos de la etapa, sobre todo por los pueblos, con la gente animando en lugares que conozco de mi día a día. Al principio creíamos que la fuga podría caminar, pero cuando hemos visto que UAE ha acelerado en Toses nos hemos dado cuenta de que la situación se ponía complicada", concluyó.