El responsable olímpico centroamericano se reúne por primera vez con la presidenta del COI

El encuentro, celebrado en la sede del organismo en Lausana (Suiza), permitió intercambiar impresiones sobre el fortalecimiento de los comités olímpicos nacionales y la necesidad de mantener a los deportistas como eje central de las políticas deportivas, según informó Bruni a través de sus redes sociales.

"Conversamos sobre el futuro del Movimiento Olímpico y las oportunidades para seguir impulsando el desarrollo del deporte en nuestra región, siempre con los atletas en el centro de nuestro trabajo, fortaleciendo el trabajo de los Comités Olímpicos Nacionales", señaló Bruni, máximo dirigente del COES desde octubre de 2021.

El dirigente salvadoreño destacó que su país y la Ordeca seguirán trabajando con el COI para reforzar la cooperación regional y consolidar un movimiento olímpico "cada vez más fuerte".

Este primer encuentro se enmarca en un momento en el que Coventry, al frente del COI desde junio de 2025, está impulsando la iniciativa estratégica 'Preparados para el futuro' ('Fit for the Future' en inglés), basada en definir las prioridades del movimiento olímpico.

En su condición de representante de los comités olímpicos nacionales de Centroamérica, Bruni abordó la planificación de los Juegos Centroamericanos 2029, que tendrán lugar en Tegucigalpa (Honduras) con la participación de los siete países de la región.

“En el encuentro se destacó la importancia de continuar trabajando de manera organizada entre los países centroamericanos, tomando en cuenta que los Juegos Centroamericanos reúnen a más de 4,000 atletas. Además se habló de cómo fortalecer las capacidades de los comités olímpicos nacionales”, aseguró Bruni en un comunicado de Ordeca.