Estudiantes ficha a Megan Nestor, máxima reboteadora de la NCCA la pasada temporada

Nestor, nacida en la isla caribeña de Santa Lucía y de 1,90 metros de altura, promedió 12,8 puntos y 14,1 rebotes totales por partido con la Universidad de North Texas, informa el club colegial en un comunicado.

Sus números le valieron el premio de mejor defensora del año de la American Athletic Conference, la conferencia deportiva universitaria de la División I de la NCAA, además de formar parte del mejor quinteto de la conferencia, del defensivo y del de novatas.

La pívot participó en las pruebas de verano de las Chicago Sky antes de dar el salto al Estudiantes, en su primera experiencia profesional en Europa.

El técnico estudiantil, Isaac Fernández, ha expresado su confianza sobre lo que pueda aportar la jugadora caribeña: "Puede necesitar un tiempo para adaptarse a la liga, pero creemos que reúne unas condiciones muy buenas y que su rendimiento será muy alto".

Nestor es la décima incorporación de Movistar Estudiantes con vistas a la próxima campaña junto con Carla Osma, Irati Etxarri, Isa Latorre, Kristina Topuzovic, Laia Lamana, Jessica Féquière, Gisela Sánchez, Kendall Cooper y Júlia Soler.