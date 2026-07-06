García Pierna: "En la fuga no pudimos con el UAE"

"Desde la salida me encontré bien y decidí meterme en la fuga. Pensé que tenía opciones de llegar. No pudo ser, y al final ya iba muerto. El UAE quería ganar la etapa y ante eso poco se puede hacer. Si quieres ganar lo tienes que intentar, y eso hice", comentó en meta el ciclista madrileño.
García Pierna subrayó el poderío del UAE, equipo encargado de controlar y echar abajo la escapada.
"En la fuga nos entendimos bien, íbamos a relevos, pero no fuimos capaces de mantener las distancias con el UAE. Iban muy fuerte. Lo intentamos, pero no pudo ser", concluyó.