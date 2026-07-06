McIntosh derriba el último récord femenino de los 'bañadores mágicos'

McIntosh, que firmó un tiempo de 2:01.65 minutos, rebajó en 16 centésimas el anterior tope mundial que poseía la china Zige Liu desde el año 2009 con un crono de 2:01.81.
Un nuevo récord que Summer McIntosh, vigente campeona olímpica y mundial de la especialidad, cimentó en unos espectaculares último cien metros.
Si mediada la prueba la canadiense marchaba 13 centésimas por detrás del récord del Liu a falta del último largo la joven canadiense, de 19 años, mejoraba en 47 centésimas el tiempo de la nadadora china.
Un endiablado ritmo que McIntosh no pudo mantener en los cincuenta metros finales lo que no le impidió rebajar en 16 centésimas el último récord mundo vigente en la categoría femenina de la era de los 'bañadores mágicos', los trajes de baño de poliuretano hoy prohibidos por la Federación Internacional.
Con el plusmarca universal de los 200 mariposa lograda este lunes en las pruebas de selección canadienses Summer McIntosh cuenta con un total de cuatro récords del mundo, tras lograr con anterioridad los topes de los 400 libre, así como los de los 200 y 400 estilos.