NBA: Miami Heat oficializa fichaje de Giannis Antetokounmpo

Dos semanas después del anuncio del movimiento por varios medios estadounidenses, el 6 de julio marca la apertura oficial del mercado de traspasos, ocasión que el Heat aprovechó para anunciar la llegada del griego Giannis Antetokounmpo, de 31 años, a cambio de varios jugadores y rondas del draft.

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Los Bucks, campeones en 2021 con Antetokounmpo, a quien habían elegido en el draft de 2013, rindieron homenaje al “mejor jugador de la historia” de la franquicia, con el que el vínculo iba “mucho más allá del baloncesto”, ya que el jugador se había convertido en “el alma y el corazón de la ciudad” de Wisconsin.

Este traspaso “blockbuster”, como gusta en la NBA -megatraspaso en español-, ha puesto en marcha un mercado muy activo, en el que varias estrellas han cambiado de franquicia, como Jaylen Brown (de Boston a Filadelfia), Kawhi Leonard (de los LA Clippers a Toronto), Ja Morant (de Memphis a Portland), a la espera de conocer el destino de LeBron James, que deja Los Angeles Lakers.