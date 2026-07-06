Pogacar: "Quería ganar para el equipo"

"He notado que tenía una potencia suplementaria en el último puerto y quise imitar a Isaac y recompensar al equipo. En el medio de la etapa hemos decidido ir a por la victoria de etapa. No era el plan inicial (...) Pero estamos en el Tour y si tienes la oportunidad de ganar, no hay que dejarla escapar", aseguró el ciclista del UAE.

"Vestirse de amarillo es un sueño para cualquier ciclista de cualquier edad y de cualquier estatus. NO sé cuántas veces lo he llevado ya ni tampoco cuantos días lo voy a mantener, pero vestirlo de nuevo sigue siendo especial. Vamos a intentar saborear cada instante", dijo.