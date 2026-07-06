Polideportivo
06 de julio de 2026 a la - 12:50

Pogacar: "Quería ganar para el equipo"

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Les Angles (Francia), 6 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, ganador de la tercera etapa del Tour de Francia y nuevo líder de la general, aseguró que acceder al liderato "no era el plan" inicial de su equipo, pero que sintió la oportunidad y quiso hacerlo "por el equipo" un día después de la victoria de su compañero mexicano Isaac del Toro.

Por EFE

"He notado que tenía una potencia suplementaria en el último puerto y quise imitar a Isaac y recompensar al equipo. En el medio de la etapa hemos decidido ir a por la victoria de etapa. No era el plan inicial (...) Pero estamos en el Tour y si tienes la oportunidad de ganar, no hay que dejarla escapar", aseguró el ciclista del UAE.

"Vestirse de amarillo es un sueño para cualquier ciclista de cualquier edad y de cualquier estatus. NO sé cuántas veces lo he llevado ya ni tampoco cuantos días lo voy a mantener, pero vestirlo de nuevo sigue siendo especial. Vamos a intentar saborear cada instante", dijo.