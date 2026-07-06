República Dominicana vence a Nicaragua por 99 a 76 en el clasificatorio del Mundial 2027

El conjunto dominicano dominó en tres de los cuatro cuartos e incrementó su distancia respecto a la selección nicaragüense en el tercer cuarto con un parcial de 34 a 19, en un encuentro celebrado en la Arena Banreservas Palacio de los Deportes, en Santo Domingo.

El quinteto inicial de Andres Feliz (escolta), Jean Montero (base), Joel Soriano (Ala-Pivot), Chris Duarte (escolta) y Juan Guerrero (ala-pivot) supo imponerse ganando en rebotes, robos, bloqueos y un mejor porcentaje de tiros de campo que el conjunto nicaragüense.

Reggie Luis, que se incorporó desde el banquillo, fue el máximo anotador de los dominicanos, con 22 puntos, seguido de Feliz (17 puntos) y Montero (15 puntos).

Por su parte, el quinteto inicial nicaragüense estuvo formado por Jarez Ruiz (alero), Myers (ala-pivot), Joost West (base), David Watson (escolta) y Eden Ewing (ala-pivot).

Con 21 puntos, Ruiz se convirtió en el máximo anotador de Nicaragua y en el segundo del partido, seguido de Myers (20 puntos) y West (18 puntos).

La selección dominicana, dirigida por el argentino Néstor 'Che' García, llegó a este encuentro tras perder contra Estados Unidos por 82-81 el pasado viernes en un disputado partido que se decidió por un triple del alero estadounidense Torrey Craig a falta de 23 segundos del final.

Tras lograr su pase en marzo para la Segunda Ronda de la clasificatoria de las Américas para el Mundial de Catar 2027, con esta victoria el conjunto dominicano lidera el Grupo A al cierre de esta fase y a falta de lo que haga Estados Unidos en su enfrentamiento contra México que se disputa este lunes.