El Tour extiende las zonas de avituallamiento en la etapa ante las elevadas temperaturas

Un protocolo que la UCI anunció en un comunicado que puede extender también a las siguientes etapas, cuando los termómetros en el sur del país, por donde discurre la carrera estos días, superarán los 40 grados.

Además de extender esas zonas, el protocolo, adoptado por la UCI en 2024, permite también entregar bolsas de comida durante los puntos normalmente reservados a los bidones de agua en los puertos, señaló el organismo.

Los ciclistas deberán ascender cuatro de media montaña repartidos en los 195,9 kilómetros entre Carcasona y Foix, uno de cuarta, uno de tercera y dos de segunda categoría.

Los organizadores, por su parte, incrementarán el reparto de bidones entre el pelotón, que pueden alcanzar los 10.000 a lo largo de la jornada.

La UCI aseguró que estas medidas, "que serán evaluadas como un test", podrán ser adoptadas también en los días siguientes si, como indican las previsiones meteorológicas, sigue la ola de calor.

El protocolo será extendido "en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, de su eficacia y de las consecuencias que puedan tener para el buen desarrollo de la prueba".

El presidente de la UCI, David Lappartient, indicó este fin de semana en una entrevista con EFE que están estudiando diversos escenarios para adaptar las pruebas ciclistas al calentamiento climático.

"Medimos varios elementos, no solo la temperatura, también la humedad y otros elementos. Y, en función de esos datos, se reforzará ciertos elementos, como el reparto de hielo. Pero nunca se ha anulado una etapa del Tour desde 1903 por el calor, hay que ser razonables. Estoy convencido de que el Tour se va a desarrollar normalmente", indicó entonces.