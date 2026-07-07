Miércoles, 8 de julio de 2026

- Rabat. Cuenta atrás en Marruecos para el encuentro que enfrentará este jueves a los "Leones del Atlas" contra Francia, un partido con un simbolismo que supera lo deportivo, no solo porque los franceses acabaron con el sueño de los marroquíes en semifinales en el Mundial 2022, sino por sus estrechos lazos históricos.

- Bangkok. Mientras el Mundial de fútbol se acerca a cuartos de final en Norteamérica, millones de seguidores trasnochan en el Sudeste Asiático para ver los partidos transmitidos en la madrugada de esta región en la que viven 700 millones de personas en 11 países, cuyas selecciones nunca se han clasificado a la Copa. Información de Héctor Pereira.

Pau (Francia). El pelotón del 113 Tour de Francia, que lidera desde el martes el noruego Traeen Torstein (Uno X), afronta este miércoles los 158,3 kilómetros prácticamente llanos de la quinta etapa, entre Lannemezan y Pau. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, se enfrenta este miércoles al estadounidense Taylor Fritz, sexto favorito, y el italiano Flavio Cobolli, noveno preclasificado, al británico Arthur Fery en los dos últimos cruces de cuartos de final del torneo de Wimbledon.

. En el cuadro femenino y en la misma fase, la checa Linda Noskova (9) se ve las caras con la belga Elise Mertens (25), mientras que la ucraniana Marta Kostyuk (12) juega por un puesto en semifinales ante la italiana Jasmine Paolini (13) .

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- Tour de Francia (hasta 26). 5ª etapa (FOTO): Lannemezan-Pau, de 158,3 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Previa del primer partido de cuartos de final: Francia-Marruecos (19.00 GMT), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (EEUU).

- Rabat. El Francia-Marruecos de cuartos: un partido con un simbolismo que supera lo deportivo. (FOTO) (VÍDEO)

- Bangkok. Millones de seguidores trasnochan en el Sudeste Asiático para ver los partidos transmitidos en la madrugada de esta región en la que viven 700 millones de personas en 11 países, cuyas selecciones nunca se han clasificado a la Copa. (FOTO)

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones y la Liga Conferencia.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Previas del Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (desde las 12.30 GMT): Marta Kostyuk (UKR/12)-Jasmine Paolini (ITA/13) y Flavio Cobolli (ITA/9)-Arthur Fery (GBR).

. Pista 1 (desde las 12.00 GMT): Linda Noskova (CZE/9)-Elise Mertens (BEL/25) y Taylor Fritz (USA/6)-Alexander Zverev (GER/3).

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Redacción EFE Deportes