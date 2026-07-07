Pradilla: “El gen competitivo del Real Madrid es también una característica mía”

Pradilla, de 25 años, expresó su satisfacción por su traspaso al club blanco por las próximas cinco temporadas después de abonar su cláusula de rescisión al Valencia Basket, con el que se proclamó campeón de la Liga ACB la pasada campaña.

"Estoy con mucha ilusión, con ganas de empezar a trabajar y de ponerme la camiseta lo antes posible para jugar delante de nuestra afición", declaró el jugador zaragozano a Real Madrid TV.

Pradilla remarcó que su forma de jugar se ajusta a la del equipo al que se ha incorporado como entrenador Pedro Martínez, procedente también del Valencia Basket.

"Ese gen competitivo, de que cada partido es muy importante y se lucha hasta el final, creo que también es una característica mía. Es algo que estoy muy ilusionado de poder transmitir a este club", explicó.

También apuntó que ganar la Euroliga es el gran objetivo: "Por lo que se caracteriza el Real Madrid es en Europa. Creo que ese gen en Europa es algo que llama mucho la atención y ganar una Euroliga sería algo muy bonito. Ojalá lo pueda conseguir (…) Quiero ayudar al equipo a estar arriba y pelear por todos los títulos".

Se mostró convencido de que tendrá una buena acogida en la plantilla al conocer ya a varios jugadores de la selección. "Sé que me van a ayudar en el día a día. Yo intentaré ayudar a todos mis compañeros para que a mí también se me haga más fácil esta adaptación".

De la plantilla, elogió al pívot Edy Tavares: "Dentro de la pista, cuando te pones en la zona con él, te impacta. También he tenido posibilidad de hablar con él alguna vez y tiene un corazón increíble y me parece una persona increíble".

El internacional con España ha enfatizado "la ilusión y las ganas" que tiene de jugar ante la afición madridista después de haberlo hecho como visitante. "Es algo que tengo ganas de vivir como jugador local", ha comentado.