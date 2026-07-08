Aragón recurre sanción de 7 partidos por un presunto insulto racista al francés Keletaona

Tras analizar la resolución con sus servicios jurídicos, Aragón, que juega en un club francés, ha decidido presentar recurso, indicó el organismo en un comunicado, en el que reiteró su respaldo a la presunción de inocencia del jugador.

La RFER aseguró que no cuestiona el principio de "tolerancia cero" frente al racismo, aunque considera que, dada la gravedad de este tipo de acusaciones, la exigencia probatoria debe ser "máxima" y sostiene que la resolución presenta "debilidades importantes".

Entre los argumentos que sustentarán el recurso, la federación señala que el jugador francés no comunicó los hechos al árbitro durante el partido ni solicitó la aplicación del protocolo previsto para estos casos. También critica que la denuncia trascendiera a los medios de comunicación antes de que se iniciara formalmente el procedimiento disciplinario, lo que, a su juicio, ocasionó un importante perjuicio reputacional al jugador español.

Asimismo, sostiene que la resolución no explica de forma suficiente por qué descarta la versión de Aragón, respaldada por un compañero y por un miembro del cuerpo técnico español, frente a la ofrecida por cinco jugadores franceses, cuyas declaraciones, según la RFER, presentan diferencias sobre las palabras presuntamente pronunciadas.

La federación también pone en duda que uno de esos testigos pudiera escuchar con claridad la conversación debido a la distancia y al contexto del juego y afirma que las imágenes del encuentro muestran una actitud provocadora previa por parte de un jugador francés, circunstancia que, según la versión de Aragón, dio origen al intercambio verbal.

Además, considera que las referencias a experiencias previas del denunciante con insultos racistas en otras competiciones no constituyen una prueba de lo sucedido en este encuentro y advierte del impacto que la sanción puede tener sobre la carrera deportiva y la reputación del jugador, de 19 años.

La RFER concluye que la lucha contra el racismo debe ir acompañada del respeto a las garantías del procedimiento y sostiene que la resolución recurrida se basa en una prueba que considera insuficientemente sólida.

Pese a ello, la federación reitera su condena "rotunda" a cualquier comportamiento, manifestación o actitud de carácter racista, xenófobo o discriminatorio, al considerar que este tipo de conductas son incompatibles con los valores del deporte y del rugby.

España perdió el pasado jueves en su partido de fase de grupos del Campeonato del Mundo sub-20 ante Francia por 57-32.