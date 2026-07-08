El Mundial de pádel de este año y el de 2028 se jugarán en Catar

Doha encadenará cuatro ediciones como anfitriona de la principal competición de selecciones nacionales que organiza la FIP cada dos años, informa esta entidad en un comunicado.

La capital catarí ya fue la sede de la competición bienal en 2024 y en 2021, que se retrasó un año por la pandemia.

La edición de 2026, que se jugará en el complejo Khalifa International Tennis, repartirá un premio récord de 1,2 millones de euros, que se elevará a 1,3 en 2028, con una distribución equitativa entre las competiciones masculina y femenina.

Es la mayor cantidad de premios que se concederá en un torneo oficial de pádel, destaca la FIP.

"La concesión de las ediciones de 2026 y 2028 a Doha es una decisión que mira al futuro de nuestro deporte. Catar ha demostrado de forma constante que reúne todas las cualidades necesarias para albergar eventos de primer nivel mundial (…) Doha es uno de los grandes hogares del pádel a nivel mundial”, remarca el presidente de federación internacional, Luigi Carraro.

A juicio de Carraro, esta decisión “aportará continuidad al crecimiento del torneo, garantizando una experiencia excepcional para jugadores, federaciones y aficionados”.