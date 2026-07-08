Ensayo general en Escocia del Abierto Británico con los mejores jugadores

El Renaissance Club de North Berwick, en la costa este de Escocia, supondrá un ensayo general del Abierto Británico que se disputará la próxima semana, del 16 al 19, en el campo inglés de Royal Birkdale, donde el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, defenderá la corona conquistada el pasado año.

Además de Scheffler, competirán en el Scottish Open el número dos del ránking, el norirlandés Rory McIlroy, y el español Jon Rahm, líder de la general de LIV y que no jugaba en Escocia desde 2022.

También serán de la partida Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Chris Gotterup, Ludvig Aberg, Tyrrell Hatton, Shane Lowry, Sepp Straka o Bob MacIntyre, entre otras figuras.

La posición en el calendario hace que el torneo escocés sea uno de los que mejor plantel presenta al margen de los cuatro grandes.

“Es la antesala perfecta para el Open Championship. Me gusta ver juntos a los mejores del mundo”, afirmó McIlroy este miércoles ante los medios.

Scheffler, en una rueda de prensa previa en el Renaissance Club, coincidió en que la cita escocesa es la más apropiada para encarar el Abierto Británico al ser ambos en un campo ‘link’ (costero).

“Es una excelente manera de prepararse para el Open Championship. Es un campo de golf magnífico”, resaltó el número uno del mundo.

En la misma línea se sitúa Rahm, para quien Escocia es ideal para afinar la forma con vistas al último ‘major’ de la temporada en comparación con el campo de Valderrama (Cádiz, España), donde en los dos últimos años se ha celebrado el torneo de LIV en las mismas fechas.

“Es una de mis semanas favoritas del año, así que es muy bonito volver. Aunque me encanta Valderrama y siempre es una gran semana, este torneo te prepara mucho mejor para The Open. Por eso, tantos jugadores venían a disputar el Scottish Open”, comentó el golfista español ayer, martes.

Es la quinta ocasión en la que el torneo escocés está coorganizado por el PGA Tour y el DP World Tour como parte de su alianza estratégica.

El ganador del campeonato se embolsará 1,57 millones de dólares (alrededor de 1,3 millones de euros).