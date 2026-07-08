Entrenamiento de recuperación para Argentina, mientras evalúa desgaste físico ante Egipto

El conjunto que dirige Lionel Scaloni regresó a Kansas City apenas unas horas después del partido, para descansar en su cuartel general y tener la mañana libre.

Por la tarde, los suplentes y jugadores que entraron como sustitutos se ejercitaron en los campos de entrenamiento del SKC y los titulares hicieron trabajo de gimnasio y saltaron posteriormente al campo para completar la sesión de recuperación. Todos menos Alexis McAllister, al que no se le vio en los 15 minutos abiertos a la prensa.

La selección argentina tendrá aún otras dos sesiones, antes de enfrentarse a Suiza, en el partido de los cuartos de final que se disputará el sábado en el Arrowhead de Kansas City, donde debutó en el Mundial, l 17 de junio, con una victoria frente a Argelia (3-0).

Después de dos partidos extenuantes, en los que necesitó una prórroga para derrotar a Cabo Verde y un sobresfuerzo para remontar ante Egipto, con jugadores acalambrados como Cristian Romero o Facundo Medina, Scaloni debe evaluar si repite once o refresca posiciones, entre las que se encuentra el puesto de ariete, que en octavos ocupó Julián Álvarez en detrimento de Lautaro Martínez.