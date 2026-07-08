Jueves, 9 de julio de 2026

. Además, previa del segundo partido de cuartos de final, entre España y Bélgica, e información sobre la actualidad del resto de las selecciones que juegan los cuartos de final: Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

Gavarnie-Gèdre (Francia). El noruego Torstein Træen defiende el maillot amarillo del Tour de Francia en la sexta etapa, con un recorrido de 186 kilómetros y marcada por la subida al Tourmalet, de categoría especial, y a otros cuatro puertos: Aspin, de primera; Gavarnie-Gèdre, de segunda y al final del trazado; Mauvezin, de tercera, y Loucrup, de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. La estadounidense Coco Gauff, séptima cabeza de serie, se enfrenta a la checa Karolina Muchova (10) y la también checa Linda Noskova (9) se cruza con la ucraniana Marta Kostyuk (12) este jueves en las semifinales femeninas del torneo de Wimbledon.

Islamabad. El arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. Por Amjad Alí.

- Previa de la Reunión en Mónaco, de la Liga Diamante y que se disputa el viernes.

- Tour de Francia (hasta 26). 6ª etapa (FOTO): Pau - Gavarnie-Gèdre, de 186 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Cuartos de final: Francia-Marruecos (19.00 GMT), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (EEUU). Información de Albert Traver.

. Previa del partido de cuartos del viernes: España-Bélgica. Información de Óscar Maya Belchí.

- Se completan los resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga Europa y la Liga Conferencia.

- Major femenino. Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia) (hasta 12).

- Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido) (hasta 12).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring. (INFOGRAFÍA)

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

. Pista central. Semifinales femeninas (12.30 GMT): Karolina Muchova (CZE/10)-Coco Gauff (USA/7) y Marta Kostyuk (UKR/12)-Linda Noskova (CZE/9).

- Islamabad. Entrevista con el arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. Por Amjad Alí. (FOTO) (VÍDEO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes