Olav Kooij: "Ganar en el Tour en mi debut es algo increíble·

"Es increíble. Después de algunos momentos muy difíciles al comienzo de temporada tuve que esperar hasta este día para encontrar lo que tanto buscaba, algo que representaba un sueño, ganar una etapa en el Tour. He aprovechado la primera oportunidad, y eso significa mucho, estoy muy contento", señaló Kooij en la meta de Pau.

Kooij (Numansdorp, 24 años) fue reclutado a última hora por el Decathlon de Paul Seixas después de haber superado un virus persistente que le impedía despegar en la temporada. Dos triunfos al esprint en Les Boucles de Mayenne y una en la Vuelta a Bélgica convenció a los técnicos del Decathlon para permitir su debut en el Tour.

"Tras una primavera complicada, no fue fácil llegar a este nivel, pero hay que seguir creyendo en uno mismo y rodearse de gente que también lo haga. El equipo me apoyó muchísimo hoy. No podría haber pedido más, estoy feliz por todo el equipo", señaló.

El caos se presentó en el último tramo de la etapa, con nervios, caídas y corredores que quedaron bloqueados y eliminados para el esprint. Kooij supo encontrar el camino por su cuenta, sin apoyos, y la calidad que atesora fue suficiente para lograr la victoria.

"La fase final fue un desastre. Encontré mi camino por mi cuenta y me coloqué en la rueda derecha. Solo quería esprintar cuando vi la meta. Me esforcé al máximo y lo logré", concluyó.