Olav Kooij se hace grande en el Tour, Torstein Traeen mantiene el amarillo

Kooij (Numansdrop, 24 años), exgregario de Jonas Vingegaard en el Visma, hizo bingo en su estreno en el Tour Francia. Considerado como una de las joyas del ciclismo neerlandés, fue capaz de superar con autoridad a los mayores especialistas, como Max Kanter, Tim Merlier, Philipsen, Girmay y Pedersen, quienes le siguieron en la clasificación.

Un final caótico, marcado por un par de caídas que atrapó a varios corredores y dejó cortado a otros que no pudieron hacer su función de lanzamiento. Entre ellos cayó el líder y Seixas perdió comba, aunque al final entró con los favoritos en una jornada de transición que se cerró en 3h.29.07, a una media de 45,4 km/hora.

"Quería venir para esto, y ya de entrada me quito la presión. Voy a seguir peleando porque quedan muchas oportunidades", dijo Kooij, quien tuvo un preocupante comienzo de temporada por un virus que lo trajo por la calle de la amargura. Se fue del Visma hacia el Decathlon para ganar en el Tour. Y a la primera, felicidad completa para un joven esprinter que ha firmado 4 etapas en el Giro.

Entre los favoritos, sin novedad. Día para sobrevivir bajo el sol, para pasar una página del calendario, al menos hasta este jueves con el Tourmalet, donde se espera que los grandes muevan ficha. El noruego Torstein Traeen sigue soñando de amarillo, le sigue Sean Quinn a 28 segundos y Mathias Vacek a 3.50.

En la parte noble Pogacar y Vingegaard siguen empatados, Evenepoel es sèptimo a 24 del esloveno y del danés, Del Toro a 25, Ayuso a 27 y Seixas a 49.

Aunque caía fuego en la salida de Lannemezan y la jornada prometía pocas concesiones para facilitar un esprint cantado de antemano, no faltó el valiente de turno. Con el banderazo de salida saltó el hidalgo francés Baptiste Veistroffer (Lotto) para desafiar al calor y al guión previsto. Un Quijote extriatleta e ingeniero naval en la Armada francesa experto en fugas. "Hoy quiero disfrutar", había advertido.

No ha triunfado el galo en muchas ocasiones por ese método escapatorio, pero la fe mueve montañas y a veces cae una recompensa. Firmó una hazaña en la reciente Vuelta a Omán con una fuga de principio a fin de 191 km. En el Tour esas concesiones son improbables. Sus entrenamientos son pintorescos, como irse a recorrer Tailandia con su bici de 'gravel'. "No me imagino en el Tour", dijo hace unos meses.

Su aventura en el Tour la controló en principio el Uno X del líder noruego, resuelto a honrar el maillot amarillo de Torstein Traeen, equipo que tenía además opciones al esprint con su velocista Soren Waerenskjold. Doble interés, reforzado con la ayuda a la hora de tirar del pelotón del Soudal de Merlier y el Alpecin de Philipsen.

El llanero solitario se dejó el alma en su empeño. A 32 de meta rodaba con apenas 1 minuto de adelanto, y le quedaban 6 repechos hasta Pau, que, si bien no eran muros, después de 130 en fuga se le atragantaron al rebelde del día, coincidiendo con la voracidad de los equipos que debían explicarse al esprint.

La primera etapa en honor de los velocistas solo tenía la cota puntuable de Baleix (3a, 1 km al 8,8). La superó el ciclista bretón con 35 segundos de ventaja respecto a un pelotón que ya estaba a punto de activar el protocolo de aproximación a Pau, la tercera ciudad tras París y Burdeos que más veces a recibido al Tour de Francia.

Para evitar el esprint saltaron del gran grupo Wright, Valentin Paret Peintre y Asgreen, misión imposible que fue neutralizada poco antes de claudicar Veistroffer a 14 de meta. No se fue de vacío, fue consolado con el premio diario de corredor más combativo. Subió al podio para recoger el premio. Siempre le quedará la foto.

Se acabaron las bromas. Los equipos desplegaron sus estrategias por la colocación idónea para lanzar a sus "guepardos". El Uno X del lìder y el Cofidis de Fretin tomaron la iniciativa con el viento de cara. nervios a flor de piel, caídas, varios por el suelo, como el Caja Rural Alex Molenaar, el propio lider Traeen y Seixas.

El esprint masivo estaba ya cantado a 3 de meta. Philipsen, cortado por la caída, no iba a poder lanzar a Philipsen, duro contratiempo para el belga que ganó en Pau en 2024.

Ningún equipo impuso su "treno", todo era confuso. La única diferencia la puso Kooij, quien sin ayuda jugó sus cartas, atacó de lejos leyendo bien la situación, buscándose la vida, y se estrenó en el Tour. Los Merlier, Philipsen y Pedersen fueron superados. Los favoritos lo intentarán en Burdeos el viernes. Y Kooij también.

Llega la etapa "del Tourmalet"

La alta montaña se presenta este jueves en Pirineos con la quinta etapa entre Pau y Gavarnie-Gèdre, de 186.2 km, la "etapa del Tourmalet", con el segundo final en alto del Tour en una subida de 18,7 km al 3,7 por ciento. Hasta la mitad del recorrido dos aperitivos, la Cota de Loucrup (4a) y la de Mauvezin (3a).

Pasado el ecuador del trayecto pirenaico llegarán las dificultades más serias, el Col D'Aspin (1a, 12 km al 6,5) y el mítico Tourmalet, "la madre de todos los puertos", de categoría especial, de 17,1 km al 7,3, con la cima a 2.115 metros de altitud. Pasado el coloso por excelencia del Tour, la jornada se decidirá en el ascenso a Gavarnie Gèdre.