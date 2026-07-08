Sinner y Djokovic se citan en Wimbledon en un partido con sabor a final

Jannik Sinner, que buscará contra Novak Djokovic su segunda final consecutiva en Wimbledon, se impuso en cuartos al alemán Jan-Lennard Struff, 74 del ránking, por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

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Djokovic, que ocupa ahora el octavo puesto de la clasificación mundial, selló su pase a semifinales tras derrotar en un épico partido, en cinco sets, por 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/4) al canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto del ránking.

Sinner busca en Wimbledon el quinto título de Grand Slam de su carrera, apenas un mes después de su sorprendente eliminación en segunda ronda de Roland Garros. “Hemos trabajado mucho, especialmente después de París, intentando entender qué salió mal allí”, explicó Sinner tras su victoria ante Struff. “En cualquier caso, hoy fue un test enorme, pero me sentí realmente cómodo desde el punto de vista físico”, añadió el italiano.

Partido épico de Djokovic

Djokovic, con su victoria sobre Auger-Aliassime, logró a sus 39 años su victoria 107 en la competición individual sobre el pasto londinense, alargando su récord como el tenista con más triunfos en la prueba masculina de Wimbledon.

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Su duelo con el canadiense, que duró cinco horas y quince minutos, fue el partido de cuartos de final más largo de la historia del torneo. “Sigo jugando al tenis por momentos como este. Me habría encantado que hubiera sido la final”, dijo Djokovic, sonriendo tras la victoria.

Djokovic aspira a igualar en el torneo de hombres el récord de ocho títulos del suizo Roger Federer en Wimbledon.

En caso de ganar el torneo londinense, Djokovic confirmaría su supremacía en número de títulos de Grand Slam individuales en la ATP, llevándolo a 25, delante del español Rafael Nadal (22) y Federer (20).

Por su parte, el reciente ganador de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, dio un paso adelante en su deseo de sumar un segundo título de Grand Slam en 2026 al pasar a cuartos, tras derrotar en cuatro sets, por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-6 (8/6) al checo Jiri Lehecka, 14 del ránking.

Zverev, #3 mundial, que logró en Roland Garros su primer título de Grand Slam, a sus 29 años, consiguió por primera vez pasar a cuartos en Wimbledon.

El alemán se enfrentará este miércoles en esa instancia al estadounidense Taylor Fritz (séptimo del mundo), que se impuso el lunes en tres sets al kazajo Alexander Bublik (undécimo del ránking).

En la jornada del miércoles se disputará el otro partido de cuartos, entre el italiano Flavio Cobolli, décimo del mundo y finalista de Roland Garros, y el británico Arthur Fery, 146 del ránking.

El ganador de este duelo se verá el viernes las caras en semifinales contra el vencedor del partido entre Zverev y Fritz.