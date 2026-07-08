Torstein Traeen:"Habrá que rezar para tener buenas piernas en el Tourmalet"

Pau (Francia), 8 jul (EFE).- El noruego Torstein Træen (Uno X) mantuvo el maillot amarillo en su primera jornada como líder del Tour en un día tranquilo que se complicó al final con una caída en la que se vio afectado. Ante la etapa de este jueves, "la del Tourmalet", afirma que "solo cabe rezar para tener buenas piernas".