Polideportivo
08 de julio de 2026 a la - 13:55

Torstein Traeen:"Habrá que rezar para tener buenas piernas en el Tourmalet"

Imagen sin descripción

Pau (Francia), 8 jul (EFE).- El noruego Torstein Træen (Uno X) mantuvo el maillot amarillo en su primera jornada como líder del Tour en un día tranquilo que se complicó al final con una caída en la que se vio afectado. Ante la etapa de este jueves, "la del Tourmalet", afirma que "solo cabe rezar para tener buenas piernas".

Por EFE

"No sé qué pasó, hubo un accidente y me ví en el suelo, pero en general todo va bastante bien. Fue un buen día y lo disfruté mucho. Pudimos divertirnos un poco y pasar un día tranquilo. Seguro que mañana será un día duro. Solo queda esperar y rezar para tener buenas piernas y ver qué pasa", comentó en meta.

Sobre la posibilidad de conservar el maillot amarillo en la etapa pirenaica de este jueves, Traeen mostró sus dudas.

"No sé lo que puede pasar. Tadej es Tadej y Jonas es Jonas. Están rodando rápido y lo están haciendo muy bien", comentó.