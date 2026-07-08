Tregua en la general

La pelea por el maillot amarillo se ha cobrado un respiro que coincide con la ola de calor que atraviesa el país y que se explica también por el calendario: llega un periodo de transición en el Tour y ser líder del Tour de Francia conlleva una serie de obligaciones mediáticas que desgastan también a los ciclistas.

"Algunos días genera un gran estrés, otros es más sencillo. Pero sin el maillot amarillo tengo una hora y media menos de obligaciones y eso ayuda a la recuperación", asegura el esloveno Tadej Pogacar, que lo cedió de forma deliberada este martes en Foix.

El líder del UAE, que había puesto a todo su equipo a trabajar de forma exacerbada en la tercera etapa para arrebatárselo a su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard, decidió que valía la pena cederlo al día siguiente.

Además de las obligaciones que supone para el líder, el maillot amarillo conlleva también trabajo extra para su equipo, obligado a controlar la carrera, un desgaste que puede pagarse en el futuro en un Tour tan exigente como el actual.

Todo apunta a que Pogacar quería arrebatárselo a Vingegaard para no darle alas, pero que el peso que conlleva le ha llevado a cederlo.

En esta configuración la general presenta una situación particular: un líder que no cuenta entre los favoritos para la general con casi ocho minutos de renta sobre los que acabarán repartiéndose los tres escalones del podio de París.

El noruego Traeen, el tercero de su país que se viste de amarillo, lo luce encantado, como un premio que salva ya la participación de su equipo, el Uno X, en esta edición.

El escandinavo ya sufrió el nerviosismo en la quinta etapa y se quedó cortado en una caída cuando se lanzaba el 'sprint' final. Pese a todo, no podía ocultar su alegría.

"Es maravilloso que todo el mundo venga a felicitarte, es algo único en el mundo", señaló.

Traeen, de 30 años, que ya se vistió cuatro días de líder en la Vuelta a España, vio premiada la larga escapada en la que participó. Su nombre, poco conocido, ha saltado a la luz y sobre todo su particular historia, la de un ciclista a quien detectaron un cáncer de testículos gracias a un control antidopaje.

El diagnóstico temprano permitió una intervención rápida y tres meses más tarde ya estaba de nuevo sobre una bicicleta.

"Es un placer tener el maillot amarillo tras haber superado un cáncer. Cuando lo tienes no puedes pensar en el futuro, pero ahora estoy en una situación privilegiada", señaló.

Su acceso al liderato es una buena noticia para un ciclista que en su primer Tour de Francia se rompió el codo en la primera etapa en Bilbao, pero su obstinación le llevó a acabar la carrera en el puesto 95.

Traeen tiene en su palmarés una única victoria, conseguida en 2024 en la Vuelta a Suiza y con el maillot del Barheim, que vistió dos años en detrimento del Uno X, el equipo de su localidad natal, Honefoss, y dirigido por uno de sus ídolos de juventud, Thor Hushovd.

Con sangre japonesa por una de sus abuelas, el noruego sabe que es cuestión de tiempo que su nombre en lo más alto de la general caiga cuando la carretera se ponga más inclinada.

Pero la renta que consiguió camino de Foix le da esperanzas de poder guardarlo unos días, sobre todo si supera con nota el examen del Tourmalet, que tendrá lugar este jueves.

Luego llegan otras dos etapas llanas, en las que no debería tener problemas para seguir de líder, antes de que el Macizo Central vuelva a poner a prueba su resiliencia.

"Veremos si mañana soy lo suficientemente rápido. Pero Tadej es Tadej y si decide ir a fondo en el Tourmalet todos vamos a perder muchos minutos", aseguró.