Unai Gómez ficha por el Udinese procedente del Athletic Club

"La garra y el carácter vasco, las típicas cualidades y la polivalencia española: todo eso y mucho más es Unai Gómez, nuevo centrocampista del equipo 'bianconero'", informó la entidad italiana en un comunicado.

El centrocampista de Bermeo (País Vasco, España) llega al conjunto italiano, su primera experiencia fuera de España, después de tres temporadas en el primer equipo rojiblanco, con el que disputó 117 partidos oficiales y marcó seis goles.

Gómez, de 23 años, pone fin a su etapa en el Athletic con un título de Copa del Rey conquistado en 2024, tras la victoria en la tanda de penaltis ante el Mallorca en el estadio sevillano de La Cartuja.

El futbolista español llegó a Lezama procedente del Bermeo y tuvo dos etapas en la cantera del Athletic; la primera transcurrió desde categoría alevín hasta infantil, antes de incorporarse durante tres temporadas al Danok Bat, y la segunda desde juveniles hasta alcanzar el primer equipo.

Su debut profesional llegó en la temporada 2021-22 con el Baskonia, filial del Athletic, y después fue ganando protagonismo en primera división con el conjunto dirigido por Ernesto Valverde, quien dejó el banquillo de "los Leones" esta temporada.

"El club rojiblanco quiere agradecer a Unai Gómez su compromiso y dedicación durante toda su trayectoria en Lezama y le desea la mejor de las suertes tanto en su futuro personal como profesional", afirmó por su parte el Athletic.

Gómez llega al Udinese, un histórico del fútbol italiano, para reforzar un centro del campo en el que también destacan jugadores como Jurgen Ekkelenkamp y Arthur Atta, incorporándose a una plantilla en la que será el segundo español junto a su compatriota Oier Zarraga, natural de Getxo.