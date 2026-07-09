Bruselas pide no normalizar la presencia de Rusia en eventos deportivos internacionales

"Mientras no exista una paz justa y duradera en Ucrania, no debería normalizarse la participación de Rusia en eventos deportivos y culturales internacionales", declaró la portavoz adjunta de Deportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la institución.

La portavoz remarcó que observa la decisión del COI "con profunda preocupación" y recordó que la postura europea fue consensuada en la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 19 de junio en Bruselas.

"La Comisión apoya plenamente esta postura y deseo reiterar nuestra firme solidaridad con Ucrania", zanjó la portavoz comunitaria.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, defendió este martes que la decisión tomada es "coherente" con los principios del organismo, al tener como objetivo "proteger a los deportistas sin dejar de ser firmes en nuestra condena a la guerra".

El acuerdo del organismo olímpico, condenado por Kiev y celebrado por Moscú, abre la puerta a que atletas rusos compitan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con normalidad, después de que lo hicieran como neutrales en París 2024, si bien ha pospuesto a más adelante la decisión sobre la bandera, el himno y otros símbolos.