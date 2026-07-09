El disminuido Dani Vallejo queda fuera del Challenger de Braunschweig

La victoria del alemán Marvin Möller sobre Adolfo Daniel Vallejo fue toda una sorpresa, teniendo en cuenta el ránking. El placar fue de 6-3, 5-0 y retiro. El paraguayo no pudo completar el juego por una lesión.

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Ubicado en el puesto 372 del escalafón mundial, el germano de 27 años derrotó al guaraní, de ascendente carrera, situado en el puesto 72 ATP y que pasó a intervenir este torneo después de competir nada menos que en el tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon.

En su primera presentación, Dani Vallejo, segundo preclasificado del torneo que se disputa sobre arcilla, había alcanzado una convincente victoria contra el boliviano Juan Carlos Prado por 6-2 y 6-4.

Al quedar eliminado el primer sembrado, el argentino Román Andrés Burruchaga, nuestro compatriota pasaba a ser el candidato a la conquista del título. Sin embargo, no estuvo en su día, ya que la lesión mermó sus posibilidades de éxito.

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El primer set duró 41 minutos. Vallejo tuvo un ace y cometió siete dobles faltas. El segundo fue aún más breve, porque el compatriota se fue mentalmente del partido por los inconvenientes físicos. El “match” duró 1 hora con 6 minutos.

Vallejo es un deportista de tremenda calidad (por algo fue #1 del mundo junior), pero que necesita controlar sus emociones, ya que en momentos de nerviosismo encadena errores, emitiendo señales que todo termine rápido para dar vuelta de página.