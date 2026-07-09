Jueves, 9 de julio de 2026

. Además, previa del segundo partido de cuartos de final, entre España y Bélgica, e información sobre la actualidad del resto de las selecciones que juegan los cuartos de final: Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

- Miami (EE.UU.). El partido entre Noruega e Inglaterra de este sábado guarda un valor especial para Erling Haaland. Además de estar en juego el pase a las semifinales, el delantero se enfrenta por primera vez en su carrera al país que le vio nacer hace 25 años, cuando su padre militaba en el Leeds United. Por Hugo Barcia

- Los Ángeles (EE.UU.). Charles De Ketelaere se convirtió en el héroe de la victoria frente a Estados Unidos y llevó a la selección belga a los cuartos de final ante España, una gesta que ha reavivado el célebre meme de "cuidado con Bélgica", que también ha tomado fuerza gracias a Thibaut Courtois, un portero tan seguro como experimentado.

- Redacción Deportes. El Mundial 2026, que este jueves entra en la fase de cuartos de final, está dejando para la historia récords que serán muy difíciles de superar, propios de una competición ampliada a 48 equipos. Por Luis Alejandro Amaya E.

- Santiago de Chile. No se juega en una cancha y tampoco es un torneo FIFA, pero sí es oficial en el Registro Civil: si hubiese un Mundial de nombres para recién nacidos, al menos en Chile lo gana el argentino Lionel Messi. Por María José Rey

- París. Los aficionados siguen en París con emoción y entusiasmo el Francia-Marruecos de cuartos de final, un partido con un simbolismo que supera lo deportivo.

- Rabat. Marruecos se vuelca en las calles por el partido que enfrentado a su selección nacional con Francia en los cuartos de final del Mundial 2026.

- Gavarnie-Gèdre (Francia). El noruego Torstein Træen defiende el maillot amarillo del Tour de Francia en la sexta etapa, con un recorrido de 186 kilómetros y marcada por la subida al Tourmalet, de categoría especial, y a otros cuatro puertos: Aspin, de primera; Gavarnie-Gèdre, de segunda y al final del trazado; Mauvezin, de tercera, y Loucrup, de cuarta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Gavarnie-Gèdre (Francia). El presidente francés, Emmanuel Macron, viaja este jueves a los Altos Pirineos para asistir a una etapa del Tour de Francia, una cita a la que acude habitualmente cada año. El jefe del Estado seguirá la primera etapa de montaña de la edición de 2026 junto al director de la prueba, Christian Prudhomme, y aprovechará la ocasión para saludar a los corredores, organizadores y servicios públicos movilizados.

Redacción Deportes. La estadounidense Coco Gauff, séptima cabeza de serie, se enfrenta a la checa Karolina Muchova (10) y la también checa Linda Noskova (9) se cruza con la ucraniana Marta Kostyuk (12) este jueves en las semifinales femeninas del torneo de Wimbledon.

Islamabad. El arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. Por Amjad Alí.

- Previa de la Reunión en Mónaco, de la Liga Diamante y que se disputa el viernes.

- Tour de Francia (hasta 26). 6ª etapa (FOTO): Pau - Gavarnie-Gèdre, de 186 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Cuartos de final: Francia-Marruecos (21.00), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (EEUU). Información de Albert Traver.

. Previa del partido de cuartos del viernes: España-Bélgica. Información de Óscar Maya Belchí.

. España. Zona mixta de 10.00 a 10.15 locales (19.00 a 19.15 CET) y entrenamiento oficial a las 11.00 (20.00 CET) en el Carson Sports Park. Rueda de prensa de Luis de la Fuente a las 16.30 (01.30 CET) en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Miami (EE.UU.). Haaland se enfrenta al país que le vio nacer (FOTO)

- Los Ángeles (EE.UU.). El pase de la selección belga a cuartos de final ha reavivado el célebre meme de "cuidado con Bélgica". (FOTO)

- Redacción Deportes. El Mundial 2026 está dejando récords que serán muy difíciles de superar, propios de una competición ampliada a 48 equipos. Por Luis Alejandro Amaya E.

- Santiago de Chile. Si hubiese un Mundial de nombres para recién nacidos, al menos en Chile lo gana el argentino Lionel Messi. Por María José Rey

- Rabat. Marruecos se vuelca en las calles por el partido que enfrenta a su selección nacional con Francia en los cuartos de final del Mundial 2026. (FOTO) (VIDEO)

- París. Los aficionados siguen en París con emoción y entusiasmo un partido con un simbolismo que supera lo deportivo. (FOTO) (VíDEO)

- Se completan los resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga Europa y la Liga Conferencia.

- Major femenino. Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia) (hasta 12).

- Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido) (hasta 12).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring. (INFOGRAFÍA)

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

. Pista central. Semifinales femeninas (12.30 GMT): Karolina Muchova (CZE/10)-Coco Gauff (USA/7) y Marta Kostyuk (UKR/12)-Linda Noskova (CZE/9).

- Islamabad. Entrevista con el arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros. Por Amjad Alí. (FOTO) (VÍDEO)

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Redacción EFE Deportes