Kipyegon busca revancha, Gabby Thomas se estrena y el duelo Furlani-Tentoglou, en Mónaco

Faith Kipyegon sufrió su primera derrota en la Liga Diamante en cuatro años al perder contra la estadounidense Nikki Hiltz en la milla femenina de Eugene (Estados Unidos) hace sólo cinco días, poniendo fin a una racha de quince victorias consecutivas en el circuito.

Kipyegon, de 32 años, tratará de resarcirse en Mónaco en los 3.000 metros, en los que se enfrentará a la australiana Jessica Hull y a las etíopes en plena forma Freweyni Hailu y Birke Haylom, buscando su segundo triunfo tras ganar los 5.000 de Shanghái/Keqiao.

En los 100 vallas, cada vez que la estadounidense Masai Russell ha pisado la pista esta temporada se ha hablado de un posible récord mundial. Desde su marca de 12.14 en Xiamen a principios de curso, la campeona olímpica está a sólo dos centésimas de la marca de la nigeriana Tobi Amusan de 2022. En Eugene superó a Amusan con un récord de la competición de 12.24 y en Mónaco, volverá a tratar de amenazar la cifra de 12.12.

Para los 200 metros, la campeona olímpica estadounidense Gabby Thomas hará su primera aparición en la Liga Diamante en dos años en la distancia tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles la temporada pasada. La estrella de la velocidad se encuentra en un gran estado de forma tras registrar 21.70 en Texas el mes pasado, en ese momento líder mundial y aún el segundo mejor tiempo del mundo este año. En Mónaco se enfrentará a la atleta de las Islas Vírgenes Adaejah Hodge, a su compatriota Anavia Battle y a la campeona olímpica de los 100 metros, la santalucense Julien Alfred, que permanece invicta al aire libre esta temporada.

La racha victoriosa de Oblique Seville hacia el título mundial la temporada pasada comenzó con una victoria en la Liga Diamante en Londres en julio. El jamaicano, que terminó segundo en la carrera fuera de concurso de Eugene, espera repetir la hazaña de 2025 cuando inicie su camino hacia el título de la Liga Diamante en los 100 metros en Mónaco. En la capital del Principado se medirá en una carrera de alto voltaje al botsuano Letsile Tebogo, al italiano Marcell Jacobs y al camerunés Emmanuel Eseme.

Sobre el foso, el campeón olímpico de salto de longitud, el griego Militiadis Tentoglou, consiguió su primera victoria en la Liga Diamante en dos años en Xiamen a principios de esta temporada, superando al campeón mundial, el italiano Mattia Furlani. Los dos mejores saltadores del mundo se enfrentarán una vez más en Mónaco en el último capítulo de una bonita apasionante rivalidad. Tentoglou ha ganado 16 de sus 24 encuentros hasta la fecha pero Furlani se ha impuesto en cinco de sus últimos seis enfrentamientos en la pista.

También reñida estará la pelea del triple salto femenino con las cubanas Leyanis Pérez, Liadagmis Povea y Davisleydi Velazco, que buscarán el triunfo tratando de sorprender a la dominica Thea Lafond.