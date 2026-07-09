La decisión del COI de normalizar a Rusia genera división entre países y federaciones

El COI acordó el pasado martes revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023, y recomendar la supresión de las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje, como ya hizo con los bielorrusos a comienzos del pasado mes de mayo.

Con la instrucción avalada por la presidenta del máximo organismo olímpico, Kirsty Coventry, Rusia podrá participar en los torneos de clasificación olímpica y dejaría de competir en 2028 como equipo neutral, como ocurrió en París 2024 o Milán-Cortina 2026, aunque ha aplazado a más adelante si también elimina las limitaciones al uso de la bandera y del himno.

Coventry sostiene que los deportistas no deben pagar las decisiones de sus gobiernos y que reintegrar a Rusia no supone renunciar a su rechazo a la guerra que Moscú emprendió contra Ucrania en febrero de 2022.

El país que más indignado se ha mostrado ha sido Ucrania. Su ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, afirmó en X que "la historia ha demostrado repetidamente que apaciguar a un agresor nunca conduce a la paz, sólo alienta una agresión mayor".

"Rusia no busca medallas: busca legitimidad. Quiere que el mundo acepte que puede matar civiles y bombardear ciudades mientras es bienvenida de nuevo en el deporte internacional", remarcó Sybiha.

La tenista Marta Kostyuk, semifinalista en Wimbledon, tachó de "terrible” la resolución del máximo organismo olímpico. "Creo que está muy, muy lejos, de ser una decisión justa para todos los países implicados, no sólo para Ucrania”.

Vladyslav Heraskevych, el corredor de skeleton descalificado en los Juegos de Milán-Cortina por su casco con fotos de víctimas ucranianas en la guerra, aseveró que la actual dirección del COI es "una deshonra para el movimiento olímpico".

"Son personas sin moral ni principios de ningún tipo. En 1936, los Juegos ya sirvieron como una herramienta para difundir la propaganda de un dictador (Adolf Hitler). Parece que estamos viendo exactamente quién inspira a la actual dirección del COI", apostilló Heraskevych, quien animó a los países a no conceder visados a los deportistas rusos.

Varios países, como Canadá, Francia, Polonia, Estonia o Lituania, han expresado su solidaridad con Ucrania y han censurado la actitud del COI.

"Canadá se opone firmemente a la decisión del COI (...) Rusia y Bielorrusia no deberían estar representados en las competiciones deportivas internacionales mientras continúe la invasión ilegal e injustificable contra Ucrania", enfatizó el secretario de Estado de Deportes canadiense, Adam van Koeverden, quien añadió que su país seguirá vetando a los atletas rusos y bielorrusos en eventos que tengan financiación pública.

El Comité Olímpico Francés (COF) dijo comprender la postura del COI de no mezclar deporte y política, pero sostuvo que la Carta Olímpica establece que los deportistas deben "encarnar, defender y promover una sociedad pacífica".

"Cualquier participación de atletas rusos o bielorrusos, incluso bajo una bandera neutral, debe estar sujeta a una vigilancia especialmente rigurosa para evitar cualquier instrumentalización política, militar o propagandística del deporte", añadió el COF en un comunicado.

Para Lituania, el COI "elige recompensar al agresor". "Es otra decisión vergonzosa", según su ministro de Exteriores, Kestutis Budrys.

El Comité Olímpico Australiano puso el acento en las dudas sobre la 'limpieza' de los atletas rusos a la vista del programa de dopaje que implementó Rusia, por lo que exigió controles "lo más estrictos posibles" para asegurar que se cumplan las normas.

Además de Rusia, el paso dado por el máximo organismo olímpico encontró respaldo en su filial asiática, que considera que la participación de los deportistas en competiciones internacionales "no debe verse restringida" por conflictos bélicos. "El deporte debe ser un faro de esperanza y unir a naciones y pueblos", expuso el OCA.

Han sido muchas las opiniones que han surgido tras saberse que el COI ha retirado el veto a los deportistas rusos y bielorrusos con vistas a la fase clasificatoria para los próximos Juegos Olímpicos que tendrán lugar en Los Ángeles en 2028.

Una de las federaciones con más peso a nivel internacional es la de atletismo, que no se ha pronunciado sobre el dictamen del COI, si bien a comienzos de julio reafirmó su decisión de mantener el veto a los atletas rusos y bielorrusos que adoptó en marzo de 2022.

Deportes acuáticos, voleibol o judo han mostrado su conformidad con la decisión del COI al anteponer el derecho de los atletas a acceder al deporte sin importar su nacionalidad

"Seguimos tan decididos como siempre a garantizar que el agua siga siendo un lugar donde podamos estar unidos en una competencia pacífica", dijo el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam.

En cuanto a la FIFA, que hasta ahora se ha alineado con el rechazo a la participación de la selección rusa en sus torneos, no se ha pronunciado por ahora, como tampoco la UEFA, que también ha cerrado la puerta en las competiciones de clubes.