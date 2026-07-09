Macron: "Pogacar me ha dicho que su sucesor será Seixas"

"Creo que Paul ha hecho una gran etapa pese a su juventud. He podido hablar un rato con él y también con Pogacar, que me ha dicho que será su sucesor. Tenemos a dos franceses entre los diez primeros y creo que es algo extraordinario, porque han sabido aguantar pese a que se ha rodado muy rápido", dijo Macron.

"Aún queda mucho por delante, les deseo que puedan ganar alguna etapa y que queden lo más arriba posible en la general", agregó.

El presidente francés señaló que el deporte está dando grandes alegrías al país y mostró su deseo de que se amplifiquen al Mundial de fútbol, donde Francia se juega el pase a semifinales esta noche contra Marruecos.

"La selección me está impresionando, es una de las favoritas, están jugando un juego ofensivo, corren riesgos y sea cual sea el adversario están dejando su impronta en los partidos", comentó.

Desde su llegada al Elíseo en 2017 Macron siempre acude a una etapa del Tour en los Pirineos, donde pasaba sus veranos de niño en casa de sus abuelos.

"Son para mi paisajes familiares y siempre sublimes, con mucho público", afirmó el presidente, encantado de la exhibición de Pogacar que prácticamente dejó decidido el Tour.

"Ha sido una etapa inmensa, se ha batido el récord de ascenso al Tourmalet y Pogacar ha hecho un ataque imperial y un descenso en el que ha corrido muchos riesgos. Yo bajaba siguiéndolo en el coche y ha sido increíble", dijo.