El argentino Elian Goux refuerza al Bada Huesca para la temporada 2026-2027

Formado en las categorías inferiores de Sedalo, Goux continuó su desarrollo en Colegio Ward antes de incorporarse a River Plate, donde conquistó su primer título. Posteriormente dio el salto a Europa para jugar en el Sporting Horta portugués, el Eppan italiano y el Pallamano Conversano, con el que se proclamó campeón de la Liga italiana. La pasada temporada militó en el Base Oviedo, donde destacó en la División de Honor Plata.

El internacional argentino ha asegurado que el Bada Huesca “es un club con mucha historia y muchos años en ASOBAL”, además de destacar que la ciudad “vive intensamente este deporte” y cuenta con “una afición que siempre está con el equipo”, un factor que, según ha afirmado, “termina de convencer a cualquier jugador”.

Goux afronta esta nueva etapa con el objetivo de contribuir al regreso del conjunto oscense a la máxima categoría. “Tengo muchas ganas de empezar la temporada y los entrenamientos para luchar por el objetivo y devolver al club al lugar que se merece”, ha señalado.

En el plano personal, se ha definido como un jugador que “se tira de cabeza a por todas las pelotas y no da ningún balón por perdido”, además de destacar su intensidad defensiva, su lanzamiento exterior y su capacidad para interpretar el juego.

El lateral también ha subrayado la igualdad de la División de Honor Plata, una competición que ha calificado de “muy competitiva”, en la que “cualquier equipo puede ganar a cualquiera”. “Hay muchos clubes que han estado en ASOBAL y otros que están trabajando para volver, como nosotros”, ha apuntado, antes de asegurar que el equipo “lo dejará todo para conseguir el mayor objetivo posible”.

Con la incorporación de Goux, el Bada Huesca suma a un jugador joven con experiencia internacional, llamado a aportar lanzamiento, intensidad y solidez a la primera línea del equipo en su objetivo de regresar a la Liga ASOBAL.