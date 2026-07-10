Viernes, 10 de julio de 2026

. Además, previas de los dos últimos partidos de cuartos, que se juegan el sábado: Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

- Kansas City (EE.UU.). Leo Messi no es sólo el capitán y estrella de la selección argentina. Es también un referente para un grupo de jugadores que creció con el 10 como ídolo y que ahora, a su lado, quieren darle la mejor despedida, la conquista del segundo Mundial consecutivo. Por Óscar González

- Bruselas. Bélgica aguarda con ilusión el choque mundialista de este viernes ante España tras el subidón por haber batido a la anfitriona Estados Unidos, un partido para el que se han instalado pantallas gigantes en Bruselas y otras de sus principales ciudades y ante las que se concentrarán miles de aficionados belgas y españoles.

- El Cairo. Bajo un sol abrasador, miles de personas reciben como héroes en la ciudad de Nueva Al Alamein, en la costa mediterránea de Egipto, a los 'Faraones', después de que la selección egipcia hiciera historia en el Mundial al llegar a octavos y tras una polémica derrota con la Argentina de Messi.

- Redacción Deportes. Del remo vikingo de Noruega al 'Wonderwall' de Inglaterra, pasando por el baile de Bélgica con 'recado' para Donald Trump o el vestuario argentino entonando 'la cuarta estrella', el Mundial ya deja un buen abanico festejos icónicos. Por Pablo Pérez Espino.

- Nueva York (EE.UU.). La Fundación FIFA ha anunciado la asignación de un millón de dólares de su Fondo Humanitario para "apoyar las labores de respuesta tras el devastador terremoto que ha afectado a numerosas comunidades en Venezuela".

- Kansas City (EE.UU.). El norirlandés Norman Whiteside fue precoz en todo, una estrella fugaz capaz de debutar con 16 años en el Manchester United y de arrebatarle a Pelé el título de jugador más joven en la Copa del Mundo, pero también de tener que abandonar el fútbol cuando la carrera de muchos empieza a consolidarse.

Redacción deportes. "Un milagro". Así define el entrenador español Pablo Franco el título de liga marroquí ganado con el MAS de Fez después de 41 años, tras una temporada de récord en la que terminó con el mayor número de victorias e invicto como visitante por primera vez en la historia del club. Por Carlos Expósito.

Burdeos (Francia). El pelotón del Tour de Francia, de nuevo liderado por el esloveno Tadej Pogacar tras su exhibición del jueves, viaja de Hagetmau a Burdeos en una etapa prácticamente llana, de 175 kilómetros. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y defensor del título, se enfrenta este viernes al serbio Novak Djokovic, siete veces campeón en Londres, mientras que el alemán Alexander Zverev, tercer favorito y campeón este año en Roland Garros, se ve las caras con el británico Arthur Fery, invitado por los organizadores, en las semifinales masculinas del torneo de Wimbledon.

Redacción deportes. El Gran Premio de Alemania, undécimo de los Mundiales de motociclismo de velocidad y que marca el ecuador del mismo, comienza con los primeros entrenamientos libres en el Sachsenring, situado en la localidad de Oberlungwitz.

- Liga Diamante. Reunión en Mónaco.

- Tour de Francia (hasta 26). 7ª etapa (FOTO): Hagetmau-Burdeos, de 175 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Cuartos de final: España-Bélgica, en el SoFi Stadium de Inglewood (19.00 GMT). Información de Óscar Maya Belchí y Mikaela Viqueira.

. Previa de los dos últimos partidos de cuartos: Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza y actualidad de las dos primeras semifinalistas.

- Redacción Deportes. Del remo vikingo de Noruega al 'Wonderwall' de Inglaterra, las celebraciones más icónicas del Mundial.

- Bruselas. Bélgica aguarda con ilusión el choque mundialista de este viernes ante España tras el subidón por haber batido a la anfitriona Estados Unidos. (FOTO) (VÍDEO)

- El Cairo. La selección de fútbol de Egipto es recibida por el presidente del país, Abdelfatah al Sisi, tras su derrota en el polémico partido contra la todopoderosa Argentina de Lionel Messi. (FOTO) (VÏDEO)

. La Fundación FIFA ha anunciado la asignación de un millón de dólares de su Fondo Humanitario para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela. (FOTO)

- Kansas City. El norirlandés Norman Whiteside fue precoz en todo, una estrella fugaz capaz de debutar con 16 años en el Manchester United y de arrebatarle a Pelé el título de jugador más joven en la Copa del Mundo. (FOTO)

- Major femenino. Campeonato Evian, en Evian-Les-Bains (Francia) (hasta 12).

- Abierto de Escocia, en el club The Renaissance de North Berwick (Reino Unido) (hasta 12).

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring. (FOTO)

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Semifinales masculinas. Pista central (12.30 GMT): Arthur Fery (GBR)-Alexander Zverev (GER/3) y Jannik Sinner (ITA/1)-Novak Djokovic (SRB/7). (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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Redacción EFE Deportes