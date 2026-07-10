Wanyonyi, Marileidy Paulino y Agnes Ngetich iluminan Mónaco sin récord de Duplantis

Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico de 800, acaparó todas las miradas del mitin Herculis de Mónaco al pulverizar el récord mundial de los 1.000 metros con un tiempo 2:11.83, mejorando la anterior plusmarca que tenía su compatriota Noah Ngeny desde el 5 de septiembre de 1999, hace casi 27 años, en Rieti, con 2:11.96.

El polaco Patryk Sieradzki, primero, y el francés Louey Ouerrat, segundo, ejercieron de liebres pasando los 400 metros en 50.95 y los 800 en 1:45.11, un tiempo que dejó la carrera lanzada para ese tramo final en el que Wanyonyi, con una media de 27 kilómetros por hora, destrozó el crono.

Segundo fue el británico Jake Wightman, que hizo 2:12.77, y tercero quedó el argelino Djamel Sedjati, que paró el cronómetro en 2:13.94, ambos con marca personal. Hasta el octavo clasificado, que fue el estadounidense Bryce Hoppel con 2:15.80, todos hicieron marca personal.

Otra protagonista fue la dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica en París 2024, que volvió a demostrar su dominio en los 400 metros al vencer con un crono de 48.67, récord de la reunión.

Paulino, de 30 años, mejoró en treinta centésimas la anterior plusmarca del mitin Herculis, que estaba en posesión de la bahameña Shaunae Miller-Uibo, que lo tenía en 48.97 desde el 20 de julio de 2018 en Mónaco.

La segunda en la carrera en el estadio Luis II de Mónaco fue la estadounidense Aaliyah Butler (48.84) y tercera, la checa Lurdes Gloria Manuel (49.44).

Sobre el foso, la cubana Leyanis Pérez, campeona del mundo de triple salto en Tokio 2025, logró la victoria al imponerse en el concurso con un registro de 15,06 metros, marca personal.

Leyanis Pérez llegó a Mónaco con una mejor marca de 14,98 metros registrada el 5 de julio de 2023 en El Salvador y se marchó del Principado con 15,06, una marca que alcanzó en el sexto y último intento que le valió para ganar el concurso.

Segunda quedó la senegalesa Saly Sarr, que se quedó con 14,99 metros, marca personal, y tercera fue la dominica Thea Lafond, que hizo 14,79.

La jabalina tuvo un claro protagonismo con la joven china de 18 años Ziyi Yan, que ganó por cuarta vez este año en el circuito con una marca de 68,75 metros, una cifra lejana al espectacular estreno que protagonizó el pasado 23 de mayo en Xiamen (China) con 71,74, el segundo mejor registro de todos los tiempos.

En los 3.000 femeninos destacó la keniana Agnes Jebet Ngetich, que sorprendió a su compatriota Faith Kipyegon y se impuso en meta con un tiempo de 8:08.95, récord del mitin, casi quince segundos menos que la etíope Aleshign Baweke (8:23.81). Kipyegon quedó cuarta con 8:24.21.

Pronto se fue con las liebres, primero por detrás de la luxemburguesa Bertemes-Hoffmann, y después de la australiana Hull, a la que casi superó en cabeza. Pasaron ambas en 4:02 el 1.500 y Hull se retiró en los 1.800, cuando Ngetich aún iba a ritmo de superar la plusmarca que la china Wang ostenta desde 1993 (8:06.11).

El campeón olímpico de salto de longitud, Militiadis Tentoglou, consiguió su segunda victoria en la Liga Diamante de este año al ganar con 8,61 metros, récord el mitin. El griego superó al campeón mundial, el italiano Mattia Furlani, que fue octavo con 8,01.

En los 200 metros, la campeona olímpica estadounidense Gabby Thomas hizo su primera aparición en la Liga Diamante en dos años en la distancia tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles la temporada pasada. La estrella de la velocidad, en un gran estado de forma tras registrar 21.70 en Texas el mes pasado, finalizó tercera con 21.84, por detrás de la santalucense Julien Alfred (21.51), que hizo récord del mitin, y la atleta de las Islas Vírgenes Adaejah Hodge (21.76).

En la categoría masculina de los 100, el jamaicano Oblique Seville, que terminó segundo la carrera fuera de concurso de hace seis días en Eugene, ganó con 9.88, siendo el único junto con el estadounidense Anthony Jordan (9.92) en bajar de los diez segundos.

También lograron la victoria en Mónaco el ucraniano Oleh Doroschuk (2,32) en salto de altura, en los 400 el botsuano Busang Collen Kebinatshipi (43.44), con récord del mitin; en los 5.000 el suizo Dominic Lolalu (12:52.54); la estadounidense Masai Russell con 12.20, récord del mitin en 100 vallas; y la australiana Nina Kennedy, que con 4,95 metros hizo récord de área de Oceanía en la pértiga.

Fuera de concurso por el 'diamante' se celebró la pértiga masculina, en la que el sueco Armand Duplantis se impuso con una marca de 6,07 metros, récord del mitin, aunque intentó superar en tres ocasiones los 6,15.