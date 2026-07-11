38-17. Chile vence a Hong Kong China en segunda fecha de la Copa de las Naciones 2026

Ambas selecciones, ya clasificadas para el Mundial de Rugby de 2027 en Australia, se enfrentaron en este torneo que se disputa en paralelo a la Campeonato de Naciones que enfrenta a las mejores 12 selecciones del ranking de World Rugby.

Chile, decimoséptimo de la clasificación, consiguió su segundo triunfo en este certamen y se coloca líder del Grupo A, que agrupa a las selecciones de América y Pacífico: Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Samoa y Tonga.

Los locales abrieron el marcador con un 7-0 por una anotación de ensayo de castigo (Penalty Try), debido a una infracción del equipo asiático en el minuto 9.

Un penal de Paul Altier redujo la ventaja para Los Dragones, previo al primer try convertido por los chilenos con Iñaki Gurruchaga que colocó la pizarra en 12-3.

El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Lemoine logró mantenerse arriba al cierre del primer tiempo por 19-17 con una anotación completa de Raimundo Martínez y Santiago Videla, luego de que dos tries de Alexander Post y Jack Combes con conversiones de Altier achicaran el resultado.

Hong Kong China, vigesimocuarto del ranking y que se clasificó por primera vez en su historia al Mundial, intentó combatir en la segunda mitad, pero Los Cóndores concretaron dos jugadas de siete puntos y un try final que pusieron cifras definitivas.

Los tres tries fueron convertidos por Martínez, que anotó su segundo del encuentro, Marcelo Torrealba y Nicolás Saab, más dos conversiones de Videla cerraron el marcador en 38-17.

La segunda fecha de julio incluyó otro duelo en Viña del Mar, este sábado, en el que Georgia venció por 33-12 a Samoa, ambas también clasificadas al Mundial del próximo año.

Los Cóndores finalmente cerrarán la primera ventana, el sábado 18 de julio, con su partido ante Georgia en el estadio La Portada en La Serena, al norte del país austral.